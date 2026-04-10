Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владислав СУПРЯГА: «Он – лучший тренер, с кем я работал‎»
Украина. Премьер лига
Владислав СУПРЯГА: «Он – лучший тренер, с кем я работал‎»

Украинский форвард отметил Мирчу Луческу

ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Форвард Динамо Владислав Супряга, ныне выступающий за Эпицентр на правах аренды, заявил, что Мирча Луческу был лучшим тренером в его карьере.

«Он давал доверие – просто в меня верил. Как бы я ни играл, он меня ставил, постоянно говорил со мной, подсказывал, показывал мне видео, теории со мной проводил по отдельности. Поэтому я считаю, что это самый лучший тренер, с кем я работал», – заявил Супряга.

За карьеру в футболе Мирча получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.

Ранее сообщалось, что Сабо попросил Суркиса опустить звезду Динамо с небес на землю.

Полтава – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Владислав Супряга Мирча Луческу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футзал | 09 апреля 2026, 18:00 0
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Оба поединка состоятся 9 апреля

Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Футбол | 10 апреля 2026, 06:23 3
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок

Вечером 9 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала ЛК

Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09.04.2026, 11:11
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Порту – Ноттингем Форест – 1:1. Автогол с середины поля. Видео голов, обзор
Футбол | 10.04.2026, 08:51
Порту – Ноттингем Форест – 1:1. Автогол с середины поля. Видео голов, обзор
Порту – Ноттингем Форест – 1:1. Автогол с середины поля. Видео голов, обзор
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Футбол | 09.04.2026, 13:28
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Популярные новости
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
09.04.2026, 05:02
Бокс
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 37
Футбол
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 2
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 173
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 25
Футбол
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 6
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
