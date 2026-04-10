Владислав СУПРЯГА: «Он – лучший тренер, с кем я работал‎»

Форвард Динамо Владислав Супряга, ныне выступающий за Эпицентр на правах аренды, заявил, что Мирча Луческу был лучшим тренером в его карьере.

«Он давал доверие – просто в меня верил. Как бы я ни играл, он меня ставил, постоянно говорил со мной, подсказывал, показывал мне видео, теории со мной проводил по отдельности. Поэтому я считаю, что это самый лучший тренер, с кем я работал», – заявил Супряга.

За карьеру в футболе Мирча получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.

Ранее сообщалось, что Сабо попросил Суркиса опустить звезду Динамо с небес на землю.