  4. Сенсация в Житомире. Гецко – о поединке Металлист 1925 – Динамо
Сенсация в Житомире. Гецко – о поединке Металлист 1925 – Динамо

Известный в прошлом нападающий дал прогноз на один из центральных поединков тура в УПЛ

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями о поединке в Житомире между «Металлистом 1925» и «Динамо».

– Киевляне в последнем матче дома уступили «Карпатам» и это может пошатнуть их моральное состояние, учитывая не засчитанный мяч, который, считаю, был забит по всем правилам, – сказал Гецко в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – К тому же из-за дисквалификации будет отсутствовать Матвей Пономаренко, на счету которого в последних восьми матчах 50% общекомандных голов. Матч с «Карпатами» показал, что в экстремальных условиях у «бело-синих» есть проблемы с реализацией.

Что касается прогноза, то я склоняюсь-таки к сенсации. Харьковчане понимают, что при удачном раскладе у них открываются неплохие перспективы попасть в еврокубковую зону. О Кубке Украины речь пока не идет (улыбается). При всем уважении к «Динамо», рискну предположить, что «Металлист 1925» выиграет со счетом 2:1.

Сергей Демьянчук
