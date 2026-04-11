  4. Даниил ВАРАКУТА: «Мы можем обойти Динамо в турнирной таблице»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 08:00 | Обновлено 11 апреля 2026, 08:01
Первый номер «Металлиста 1925» дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Металлист 1925. Даниил Варакута

Сегодня, 11 апреля в украинской Премьер-лиге состоится один из центральных матчей 23-го тура, в котором «Металлист 1925» в Житомире встретится с «Динамо».

После поражения от «Карпат» киевляне сделают все, чтобы добиться максимального результата, ведь от третьего места подопечные Игоря Костюка отстают уже на пять очков. Поэтому не исключено, что сегодня у бессменного в этом чемпионате вратаря харьковчан Даниила Варакуты будет немало работы, который накануне этой игры пообщался с сайтом Sport.ua.

– Даниил, насколько важен для «Металлиста 1925» матч против «Динамо» с турнирной точки зрения?
– Крайне важен. У нас есть еще матч в запасе с «Вересом», который мы доиграем 15 апреля. И если удастся добыть в этих поединках максимум, то мы сможем обойти «Динамо» в турнирной таблице.

– Твоя команда посматривает на пьедестал?
– Да. Это позиция команды, клуба. Мы всегда стремимся к большему. У нас впереди девять поединков, так что все еще может получиться.

– Перед началом сезона, какую задачу поставило команде руководство клуба?
– Идти от матча к матчу и стараться побеждать в каждом поединке. Поэтому минимальная цель – попадание в еврокубки и будем пытаться бороться за медали. Мы понимаем наш потенциал, поэтому все логично.

– А в Кубке Украины, в котором «Металлист 1925» добрался до полуфинала?
– Не хочется делать громкие заявления и что-то конкретизировать, но и в этом турнире у нас стоят самые высокие цели.

Металлист 1925. Полесье – Металлист 1925

– Какой наилучший поединок по качеству игры ты бы отметил в исполнении твоей команды?
– Идеальных матчей не бывает (улыбается). Но я бы вспомнил встречи с командами из верхней части турнирной таблицы, «Полесье», «Шахтер».

– Действительно, вы отбирали очки у «Шахтера», «Полесья», того же «Динамо», но почему «Металлист 1925» идет только на пятом месте? И у вас на хвосте еще и «Кривбасс» с «Колосом»?
– Потому что с назваными оппонентами мы сыграли вничью, а не выиграли. Однако в некоторых других поединках мы недосчитались очков, поэтому такая ситуация и сложилась. Тем не менее, «Металлист 1925» все равно будет стремиться к лучшему.

– Ты играешь без замен. Усталость понемногу накапливается?
– Нет. Всегда хочется играть и побеждать. Если, даже после игры и появляется какая-то физическая усталость, тренерский штаб к следующему матчу подводит футболистов в полной боевой готовности.

– «Металлист 1925» — одна из команд, у которой наилучшая защита. В то же время «Динамо» занимает второе место по результативности. Это будет для вашей обороны экзамен на прочность?
– Думаю, да. И матч в первом круге был таким, что динамовцы создали достаточно моментов у наших ворот, больше, чем какой-либо другой соперник. Статистика говорит сама за себя. Считаю, что поединок будет интересным и интригующим.

Металлист 1925. Динамо – Металлист 1925

– Все помнят матч первого круга, когда «Металлист 1925» добыл волевую ничью на поле «Динамо». Сейчас твоя команда стала сильнее?
– Я в этом уверен. Тот поединок состоялся еще в начале октября, когда мы только искали свою игру. За это время «Металлист 1925», считаю, прибавил, и чувствует себя более уверенно в играх с любым соперником.

– Кстати, кому ты отдаешь преимущество в борьбе за золотые медали?
– Думаю, многое, если не все решится в понедельник, когда ЛНЗ и «Шахтер» сойдутся в очном поединке. Может, еще и «Полесье» рассчитывает достать лидеров, но черкасская команда набрала сейчас приличный ход. Физически они выглядят убедительно, и дисциплина у них на высоком уровне. В то время как «горняки» берут мастерством. Поэтому о фаворите, возможно, можно будет сказать только после их встречи.

– У «Динамо» из-за дисквалификации будет отсутствовать их главный бомбардир Матвей Пономаренко. Тебе и обороне, в частности, будет немного легче?
– Слукавлю, если скажу что нет. Да, у киевлян немало классных исполнителей в атакующей линии, однако Пономаренко сейчас набрал очень хорошую форму, забивал в каждом матче, сумел даже отличиться за сборную Украины в своем дебютном поединке. Поэтому на данный момент – это главная ударная сила динамовцев.

Динамо. Андрей Ярмоленко

– Какие сильные стороны ты отметил у «Динамо»?
– Индивидуальные качества футболистов. У них достаточно исполнителей, которые могут решить судьбу поединка. Достаточно хотя бы назвать только Андрея Ярмоленко. Поэтому возле своих ворот нельзя терять концентрацию ни на секунду.

– Есть ли у команды повышенные премиальные на матч против «Динамо»?
– Пока такая информация до меня не доходила (улыбается).

– А в целом, в чемпионате от руководства были дополнительные бонусы?
– Да, на некоторые матчи были повышенные премиальные. Какие? Думаю, здесь не трудно догадаться (улыбается).

По теме:
Карпаты – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Александрия
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Теннис | 10 апреля 2026, 19:57 8
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву

Элина вовремя вернулась в игру и принесла украинской сборной второе очко в поединке КБДК

Обнародован результат расследования по драке Колесника с ТЦК
Футбол | 11 апреля 2026, 06:02 0
Обнародован результат расследования по драке Колесника с ТЦК
Обнародован результат расследования по драке Колесника с ТЦК

Неправомерных действий со стороны сотрудников ТЦК выявлено не было

С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
Футзал | 10.04.2026, 20:17
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Футбол | 10.04.2026, 08:53
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
ФОТО. Сколько зарабатывает Анри после карьеры? Цифра впечатляет
Футбол | 11.04.2026, 01:08
ФОТО. Сколько зарабатывает Анри после карьеры? Цифра впечатляет
ФОТО. Сколько зарабатывает Анри после карьеры? Цифра впечатляет
Є дуже хороше народне прислів'я: дурень думкою багатіє! Оце так розміркувався. Так можна замахнутися і на чемпіонство. Язиком чесати це не лопатою копати. "Держи карман шире"!!!
Популярные новости
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
10.04.2026, 07:37 6
Футбол
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 10
Футбол
Бивол ответил z-патриотам, какие у него отношения с Усиком
Бивол ответил z-патриотам, какие у него отношения с Усиком
10.04.2026, 00:10 4
Бокс
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 194
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 4
Футбол
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
09.04.2026, 09:10 7
Футбол
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
10.04.2026, 02:22 12
Футбол
