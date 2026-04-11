Даниил ВАРАКУТА: «Мы можем обойти Динамо в турнирной таблице»

Сегодня, 11 апреля в украинской Премьер-лиге состоится один из центральных матчей 23-го тура, в котором «Металлист 1925» в Житомире встретится с «Динамо».

После поражения от «Карпат» киевляне сделают все, чтобы добиться максимального результата, ведь от третьего места подопечные Игоря Костюка отстают уже на пять очков. Поэтому не исключено, что сегодня у бессменного в этом чемпионате вратаря харьковчан Даниила Варакуты будет немало работы, который накануне этой игры пообщался с сайтом Sport.ua.

– Даниил, насколько важен для «Металлиста 1925» матч против «Динамо» с турнирной точки зрения?

– Крайне важен. У нас есть еще матч в запасе с «Вересом», который мы доиграем 15 апреля. И если удастся добыть в этих поединках максимум, то мы сможем обойти «Динамо» в турнирной таблице.

– Твоя команда посматривает на пьедестал?

– Да. Это позиция команды, клуба. Мы всегда стремимся к большему. У нас впереди девять поединков, так что все еще может получиться.

– Перед началом сезона, какую задачу поставило команде руководство клуба?

– Идти от матча к матчу и стараться побеждать в каждом поединке. Поэтому минимальная цель – попадание в еврокубки и будем пытаться бороться за медали. Мы понимаем наш потенциал, поэтому все логично.

– А в Кубке Украины, в котором «Металлист 1925» добрался до полуфинала?

– Не хочется делать громкие заявления и что-то конкретизировать, но и в этом турнире у нас стоят самые высокие цели.

– Какой наилучший поединок по качеству игры ты бы отметил в исполнении твоей команды?

– Идеальных матчей не бывает (улыбается). Но я бы вспомнил встречи с командами из верхней части турнирной таблицы, «Полесье», «Шахтер».

– Действительно, вы отбирали очки у «Шахтера», «Полесья», того же «Динамо», но почему «Металлист 1925» идет только на пятом месте? И у вас на хвосте еще и «Кривбасс» с «Колосом»?

– Потому что с назваными оппонентами мы сыграли вничью, а не выиграли. Однако в некоторых других поединках мы недосчитались очков, поэтому такая ситуация и сложилась. Тем не менее, «Металлист 1925» все равно будет стремиться к лучшему.

– Ты играешь без замен. Усталость понемногу накапливается?

– Нет. Всегда хочется играть и побеждать. Если, даже после игры и появляется какая-то физическая усталость, тренерский штаб к следующему матчу подводит футболистов в полной боевой готовности.

– «Металлист 1925» — одна из команд, у которой наилучшая защита. В то же время «Динамо» занимает второе место по результативности. Это будет для вашей обороны экзамен на прочность?

– Думаю, да. И матч в первом круге был таким, что динамовцы создали достаточно моментов у наших ворот, больше, чем какой-либо другой соперник. Статистика говорит сама за себя. Считаю, что поединок будет интересным и интригующим.

– Все помнят матч первого круга, когда «Металлист 1925» добыл волевую ничью на поле «Динамо». Сейчас твоя команда стала сильнее?

– Я в этом уверен. Тот поединок состоялся еще в начале октября, когда мы только искали свою игру. За это время «Металлист 1925», считаю, прибавил, и чувствует себя более уверенно в играх с любым соперником.

– Кстати, кому ты отдаешь преимущество в борьбе за золотые медали?

– Думаю, многое, если не все решится в понедельник, когда ЛНЗ и «Шахтер» сойдутся в очном поединке. Может, еще и «Полесье» рассчитывает достать лидеров, но черкасская команда набрала сейчас приличный ход. Физически они выглядят убедительно, и дисциплина у них на высоком уровне. В то время как «горняки» берут мастерством. Поэтому о фаворите, возможно, можно будет сказать только после их встречи.

– У «Динамо» из-за дисквалификации будет отсутствовать их главный бомбардир Матвей Пономаренко. Тебе и обороне, в частности, будет немного легче?

– Слукавлю, если скажу что нет. Да, у киевлян немало классных исполнителей в атакующей линии, однако Пономаренко сейчас набрал очень хорошую форму, забивал в каждом матче, сумел даже отличиться за сборную Украины в своем дебютном поединке. Поэтому на данный момент – это главная ударная сила динамовцев.

– Какие сильные стороны ты отметил у «Динамо»?

– Индивидуальные качества футболистов. У них достаточно исполнителей, которые могут решить судьбу поединка. Достаточно хотя бы назвать только Андрея Ярмоленко. Поэтому возле своих ворот нельзя терять концентрацию ни на секунду.

– Есть ли у команды повышенные премиальные на матч против «Динамо»?

– Пока такая информация до меня не доходила (улыбается).

– А в целом, в чемпионате от руководства были дополнительные бонусы?

– Да, на некоторые матчи были повышенные премиальные. Какие? Думаю, здесь не трудно догадаться (улыбается).