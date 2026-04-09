  Вест Хэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм
Вулверхэмптон
09 апреля 2026, 22:09 | Обновлено 09 апреля 2026, 22:17
Вест Хэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 10 апреля в 22:00 по Киеву

В пятницу, 10 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Текущий сезон для лондонского коллектива складывается не лучшим образом. После 31 тура Премьер-лиги на балансе молотобойцев всего 29 зачетных пунктов, благодаря чему клуб и находится на 18-м месте общего зачета. Однако расстояние от безопасной зоны невелико – от 17-й ступени, которую занимает «Тоттенхэм», «Вест Хэм» отделяет всего 1 очко.

В Кубке Англии лондонцам удалось одолеть «КПР», «Бертон» и «Брентфорд», однако в четвертьфинале коллектив уступил «Лидсу» в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам основного времени.

В последних играх команда демонстрирует довольно неплохие результаты, однако из-за проваленной первой половины сезона ее шансы на сохранение прописки в чемпионате выглядят слишком призрачными. В общей сложности, за 31 тур Премьер-лиги «волки» набрали 17 пунктов, из-за чего и находятся на последнем, 20 месте общего зачета. За 7 туров до завершения основного этапа турнира «ВулверХэмптон» отстает от безопасной зоны на 13 очков.

В национальном кубке коллектив обыграл «Шрусбери» и «Гримсби» из Второй лиги Англии, однако на стадии 1/8 финала со счетом 1:3 уступил «Ливерпулю».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Вулверхэмптон». За этот отрезок клубу удалось одержать 4 победы, а еще в 1 поединке победил «Вест Хэм».

Интересные факты

  • Каждый из предыдущих пяти поединков «Вест Хэма» на домашнем стадионе завершался вничью по итогам основного времени.
  • За 15 выездных поединков в текущем сезоне Премьер-лиги «Вулверхэмптон» получил всего 5 баллов – самый плохой показатель среди всех команд.
  • В каждом из 3-х последних матчей «Вулверхэмптона» было забито больше 2.5 гола.
  • В 5/6 последних матчах «Вест Хэм» не смог сохранить ворота сухими.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.75 по линии БК betking.

Обе забьют 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
