В пятницу, 10 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Вест Хэм

Текущий сезон для лондонского коллектива складывается не лучшим образом. После 31 тура Премьер-лиги на балансе молотобойцев всего 29 зачетных пунктов, благодаря чему клуб и находится на 18-м месте общего зачета. Однако расстояние от безопасной зоны невелико – от 17-й ступени, которую занимает «Тоттенхэм», «Вест Хэм» отделяет всего 1 очко.

В Кубке Англии лондонцам удалось одолеть «КПР», «Бертон» и «Брентфорд», однако в четвертьфинале коллектив уступил «Лидсу» в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам основного времени.

Вулверхэмптон

В последних играх команда демонстрирует довольно неплохие результаты, однако из-за проваленной первой половины сезона ее шансы на сохранение прописки в чемпионате выглядят слишком призрачными. В общей сложности, за 31 тур Премьер-лиги «волки» набрали 17 пунктов, из-за чего и находятся на последнем, 20 месте общего зачета. За 7 туров до завершения основного этапа турнира «ВулверХэмптон» отстает от безопасной зоны на 13 очков.

В национальном кубке коллектив обыграл «Шрусбери» и «Гримсби» из Второй лиги Англии, однако на стадии 1/8 финала со счетом 1:3 уступил «Ливерпулю».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Вулверхэмптон». За этот отрезок клубу удалось одержать 4 победы, а еще в 1 поединке победил «Вест Хэм».

Интересные факты

Каждый из предыдущих пяти поединков «Вест Хэма» на домашнем стадионе завершался вничью по итогам основного времени.

За 15 выездных поединков в текущем сезоне Премьер-лиги «Вулверхэмптон» получил всего 5 баллов – самый плохой показатель среди всех команд.

В каждом из 3-х последних матчей «Вулверхэмптона» было забито больше 2.5 гола.

В 5/6 последних матчах «Вест Хэм» не смог сохранить ворота сухими.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.75 по линии БК betking.