Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм в зоне вылета! Вест Хэм в Лондоне разбил Вулверхэмптон
Чемпионат Англии
Вест Хэм
10.04.2026 22:00 – FT 4 : 0
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 апреля 2026, 00:08 | Обновлено 11 апреля 2026, 00:12
Тоттенхэм в зоне вылета! Вест Хэм в Лондоне разбил Вулверхэмптон

Лондонский клуб оформил эффектную победу

Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм

В пятницу, 10 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором встретились «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

Поединок принимал «Олимпийский стадион» в Лондоне.

Хозяева поля добыли эффектную победу со счетом 4:0 благодаря дублям Мавропаноса и Кастельяноса.

«Вест Хэм» с 32 очками поднялся на 17-е место, сместив «Тоттенхэм», в активе которого 30 баллов, на 18-ю позицию. «Вулверхэмптон» с 6 пунктами идет последним.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Вест Хэм – Вулверхэмптон – 4:0

Голы: Мавропанос, 42, 83, Кастельянос, 66, 68

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Вест Хэм Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Константинос Мавропанос Валентин Кастельянос Тоттенхэм
Даниил Кирияка
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем