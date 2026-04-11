Тоттенхэм в зоне вылета! Вест Хэм в Лондоне разбил Вулверхэмптон
Лондонский клуб оформил эффектную победу
В пятницу, 10 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором встретились «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».
Поединок принимал «Олимпийский стадион» в Лондоне.
Хозяева поля добыли эффектную победу со счетом 4:0 благодаря дублям Мавропаноса и Кастельяноса.
«Вест Хэм» с 32 очками поднялся на 17-е место, сместив «Тоттенхэм», в активе которого 30 баллов, на 18-ю позицию. «Вулверхэмптон» с 6 пунктами идет последним.
Чемпионат Англии. 32-й тур
Вест Хэм – Вулверхэмптон – 4:0
Голы: Мавропанос, 42, 83, Кастельянос, 66, 68
