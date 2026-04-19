Барселона решилась на трансфер, который не укладывается в голове

«Барселона» всерьёз рассматривает возможность продажи Рафиньи уже этим летом — каталонцы готовы рассмотреть предложения на уровне 100 миллионов евро.

Несмотря на сильный сезон, в клубе считают, что 29-летний вингер достиг пика своей стоимости. На решение также влияют травмы игрока и необходимость стабилизировать финансовую ситуацию.

Главная причина возможного трансфера – борьба с ограничениями финансового фейр-плей. Продажа Рафиньи позволит разгрузить зарплатную ведомость и получить средства для новых подписаний.

Среди потенциальных направлений – клубы Английской Премьер-лиги и Саудовской Аравии, где готовы вкладывать большие суммы в звездных игроков.

Ожидается, что именно этот трансфер может стать ключом к летней кампании «Барсы». Среди целей клуба – усиление состава игроками уровня Хулиана Альвареса, а также другие дорогостоящие варианты.