Решение принято. Барселона выгонит знаменитого игрока после провала в ЛЧ

После матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» в раздевалке «Барселоны» было принято важное кадровое решение в отношении Маркуса Рэшфорда.

Английский нападающий, присоединившийся к каталонцам в качестве усиления атакующей линии, не смог убедить тренерский штаб и спортивное руководство своей игрой в решающих матчах сезона.

В матче на «Метрополитано» Рэшфорд вышел на поле во втором тайме, однако не сумел повлиять на игру: не создал опасности у ворот соперника, не придал скорости атаке и не усилил прессинг команды.

По информации источника, спортивный директор Деко уже донес до игрока позицию клуба: «Барселона» не активирует опцию выкупа футболиста, независимо от возможных изменений в цене.

Таким образом, по окончании аренды Рэшфорд вернется в «Манчестер Юнайтед».