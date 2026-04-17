  4. Решение принято. Барселона выгонит знаменитого игрока после провала в ЛЧ
17 апреля 2026
Решение принято. Барселона выгонит знаменитого игрока после провала в ЛЧ

Рэшфорда больше не хотят видеть в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

После матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» в раздевалке «Барселоны» было принято важное кадровое решение в отношении Маркуса Рэшфорда.

Английский нападающий, присоединившийся к каталонцам в качестве усиления атакующей линии, не смог убедить тренерский штаб и спортивное руководство своей игрой в решающих матчах сезона.

В матче на «Метрополитано» Рэшфорд вышел на поле во втором тайме, однако не сумел повлиять на игру: не создал опасности у ворот соперника, не придал скорости атаке и не усилил прессинг команды.

По информации источника, спортивный директор Деко уже донес до игрока позицию клуба: «Барселона» не активирует опцию выкупа футболиста, независимо от возможных изменений в цене.

Таким образом, по окончании аренды Рэшфорд вернется в «Манчестер Юнайтед».

Кристал Пэлас станет 7-м английским соперником Шахтера в еврокубках
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось
ДЮГАРРИ: «Маленький Ямаль во вчерашнем матче показал раздутое эго»
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Футбол | 16 апреля 2026, 08:02 19
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией

Украинец пропустил четыре гола

Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Футбол | 16 апреля 2026, 07:34 13
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал

Мюнхенцы победили со счётом 4:3

Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 16.04.2026, 22:51
Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане
Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане
ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?
Футбол | 17.04.2026, 01:23
ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?
ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 09:23
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
