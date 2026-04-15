Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
Другие новости
В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов

Команда не смогла пройти «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов получил четкое объяснение — главным виновником в клубе называют тренера Ханси Флика.

Каталонцы выиграли ответный матч 2:1, но по сумме двух встреч уступили «Атлетико» (2:3), окончательно попрощавшись с турниром. Несмотря на неплохую игру в первом тайме, команда потеряла контроль после перерыва.

Ключевым моментом стали решения Флика по ходу игры. Замены сломали атакующую динамику команды: в частности, выход Левандовски вместо активного Торреса лишил команду мобильности в атаке. Также появление Решфорда не дало ожидаемого эффекта — англичанин не смог обострить игру.

Ситуация ухудшилась после удаления Гарсии в конце матча, после чего оборона «Барселоны» окончательно рассыпалась. Команда не смогла адаптироваться и удержать темп, чем воспользовался соперник.

В итоге, тактические решения тренера и неудачная реакция на изменения в игре стали определяющими факторами поражения.

«Барселона» продолжает безтрофейную серию в Лиге чемпионов, которая длится уже более десятилетия.

По теме:
Ямаль вошел в топ-10 игроков Барселоны по важному показателю
4-й успешнейший сезон Рэшфорда. Сколько результативных действий за Барсу?
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Барселона Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Барселона Ханс-Дитер Флик
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Футбол | 14 апреля 2026, 09:37 3
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Футбол | 14 апреля 2026, 07:39 85
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
Футбол | 14.04.2026, 22:22
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Футбол | 14.04.2026, 06:30
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
Футбол | 15.04.2026, 03:02
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Пройоп головного тренера по стартовому складу 
Ответить
+2
Популярные новости
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
14.04.2026, 08:32 41
Футбол
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 34
Футбол
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
13.04.2026, 09:01 65
Футбол
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 17
Футбол
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
13.04.2026, 15:31 1
Футбол
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
13.04.2026, 15:10 14
Водные виды
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
13.04.2026, 20:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем