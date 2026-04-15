В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
Команда не смогла пройти «Атлетико»
Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов получил четкое объяснение — главным виновником в клубе называют тренера Ханси Флика.
Каталонцы выиграли ответный матч 2:1, но по сумме двух встреч уступили «Атлетико» (2:3), окончательно попрощавшись с турниром. Несмотря на неплохую игру в первом тайме, команда потеряла контроль после перерыва.
Ключевым моментом стали решения Флика по ходу игры. Замены сломали атакующую динамику команды: в частности, выход Левандовски вместо активного Торреса лишил команду мобильности в атаке. Также появление Решфорда не дало ожидаемого эффекта — англичанин не смог обострить игру.
Ситуация ухудшилась после удаления Гарсии в конце матча, после чего оборона «Барселоны» окончательно рассыпалась. Команда не смогла адаптироваться и удержать темп, чем воспользовался соперник.
В итоге, тактические решения тренера и неудачная реакция на изменения в игре стали определяющими факторами поражения.
«Барселона» продолжает безтрофейную серию в Лиге чемпионов, которая длится уже более десятилетия.
