Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов получил четкое объяснение — главным виновником в клубе называют тренера Ханси Флика.

Каталонцы выиграли ответный матч 2:1, но по сумме двух встреч уступили «Атлетико» (2:3), окончательно попрощавшись с турниром. Несмотря на неплохую игру в первом тайме, команда потеряла контроль после перерыва.

Ключевым моментом стали решения Флика по ходу игры. Замены сломали атакующую динамику команды: в частности, выход Левандовски вместо активного Торреса лишил команду мобильности в атаке. Также появление Решфорда не дало ожидаемого эффекта — англичанин не смог обострить игру.

Ситуация ухудшилась после удаления Гарсии в конце матча, после чего оборона «Барселоны» окончательно рассыпалась. Команда не смогла адаптироваться и удержать темп, чем воспользовался соперник.

В итоге, тактические решения тренера и неудачная реакция на изменения в игре стали определяющими факторами поражения.

«Барселона» продолжает безтрофейную серию в Лиге чемпионов, которая длится уже более десятилетия.