  Экс-форвард Шахтера: «В Нидерландах играют без вратарей и защитников»
09 апреля 2026, 20:47 | Обновлено 09 апреля 2026, 20:48
440
0

Экс-форвард Шахтера: «В Нидерландах играют без вратарей и защитников»

Интересные наблюдения от Виктора Грачева

09 апреля 2026, 20:47 | Обновлено 09 апреля 2026, 20:48
440
0
Экс-форвард Шахтера: «В Нидерландах играют без вратарей и защитников»
Сегодня донецкий «Шахтер» сыграет первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором ему будет противостоять нидерландский АЗ из Алкмаара. Ожиданиями от игры, которая состоится в польском Кракове, в интервью корреспонденту Sport.ua рассказал бывший нападающий горняков Виктор Грачев.

– Тщательно проанализировав показатели АЗ и разные статистические данные чемпионата Голландии я понял, что в высшем дивизионе этой страны команды играют без вратарей и защитников, – иронически подметил специалист. – У них только атакующие игроки, забивающие много мячей. И вместе с тем много пропускают, как ни странно.

– Выходит, «Шахтеру» сегодня придется тяжело?

– Легко донецкой команде быть не может априори. Ведь «Шахтер» постоянно в движении, постоянно передвигается разными путями, ездит, пересекает границы и добирается до городов Европы. Слишком много из-за этих переездов и перелетов тратится сил, здоровья и нервов. Поверьте, это очень тяжелая ситуация, потому что непросто в таких условиях футболистам восстанавливаться. Очень мало остается времени для этого, особенно когда играть приходится на два фронта. Возможно, именно поэтому не в полную мощность играет команда. Словом, трудная ситуация. В этом плане АЗ, конечно, имеет преимущество. Голландцы не тратят время на постоянные поездки для проведения домашних поединков.

– Что вам известно об АЗ?

– Это середняк голландского чемпионата. Однако вместе с тем он является боевой командой. Взглянув на статистику, бросается в глаза один любопытный факт. АЗ вроде бы не так много забивает, однако пропускает на уровне ведущих клубов голландского футбола – ПСВ и «Фейеноорда». Выходит, что довольно странный чемпионат в этой стране. Две названные команды лидируют в турнирной таблице, много забивают. Но ведь при этом по 40 пропущенных мячей у каждого из них. По-моему, это слишком много для обороны грандов. У АЗ, занимающего ныне шестую строчку, 45 пропущенных. И это за 29 туров. Представляете? Редко в каком чемпионате такое бывает.

– Это свидетельствует об открытом футболе в исполнении голландских команд?

– Да. О голландском футболе, который был в 70-х – начале 80-х годов. Похоже, возвращается та тактика, когда действительно имел место открытый футбол: кто больше забьет – тот и выиграет. А как это проявится в матче Лиги конференций – трудно спрогнозировать. Ведь, как я сказал, АЗ не относится к первой тройке команд, которые определяют уровень голландского футбола. Так что с этим соперником можно играть и побеждать. Учитывая, что команда Алкмаара играет в открытый футбол, «горняки» должны этим воспользоваться. В защитных редутах АЗ, может быть, будет не так плотно, как могло бы быть. Потому считаю, что алкмаарская команда «Шахтеру» по зубам. Скажу больше: накануне меня охватило одно чувство. Я подумал: если удастся пройти АЗ, «горняки» будут играть в финале.

