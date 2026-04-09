Шахтер столкнулся с проблемами перед матчем против АЗ

9 апреля в 22:00 состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором донецкий «Шахтер» примет в Кракове на стадионе «Мейски» нидерландский АЗ.

Накануне игры «горняки» понесли кадровые потери. По информации источников, команда не сможет рассчитывать сразу на двух центральных полузащитников.

Речь идет о бразильце Марлоне Гомесе и украинце Дмитрии Крыськиве, которые не успели восстановиться после травм и пропустят этот матч. Таким образом, тренерскому штабу придется искать альтернативные варианты в центре поля.