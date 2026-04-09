  4. Луис Адриано обратился к Луческу после его смерти: «Не просто наставник»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2026, 19:36 | Обновлено 09 апреля 2026, 19:42
Луис Адриано обратился к Луческу после его смерти: «Не просто наставник»

Бразилец тепло упомянул сотрудничество с тренером

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Луис Адриано со скорбью высказался о Мирче Луческу, который скончался 7 апреля в больнице.

Нападающий поблагодарил румынского тренера за опыт, наставления и годы сотрудничества. Именно благодаря Мирче бразилец смог раскрыть свой потенциал и заявить о себе в футбольном мире.

«Мистер, спасибо вам за все, чему вы меня научили. Ваша преданность, ваши советы и каждый проведённый вместе момент навсегда останутся в моей памяти. Вы были не просто наставником – вы были вдохновением как на поле, так и вне его. Ваша история никогда не будет забыта», – написал Адриано.

Луис защищал цвета донецкого «Шахтера» с 2007 по 2013 годы, играя под руководством Луческу. За «горняков» нападающий отыграл 266 матчей, забил 128 мячей и отдал 43 голевых передачи.

Будучи футболистом «Шахтера», Адриано завоевал 15 трофеев: Кубок УЕФА (Лига Европы), шесть чемпионатов Украины, четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины.

