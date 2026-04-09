«Он был моим другом». Ахметов посетил церемонию прощания с Луческу

Президент Шахтера гордится дружбой с легендарным тренером

Мирча Луческу

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов посетил церемонию прощания с легендарным румынским тренером Мирчей Луческу:

«Я пришел попрощаться со своим другом. Это трагедия. Мы провели 12 лет вместе, выиграли 22 трофея, включая Кубок УЕФА. Он был моим другом, и я горжусь тем, что он был моим другом. Вы должны гордиться тем, что у вас был Мирча Луческу – великий тренер и великий человек».

Мирча Луческу скончался 7 апреля 2026 года на 81-м году жизни после нескольких сердечных приступов. В 2004–2016 годах он возглавлял донецкий «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.

