09 апреля 2026, 19:32 | Обновлено 09 апреля 2026, 19:33
Энцо Фернандес извинился перед Челси, клуб принял решение

Лидер полузащиты «Челси» признал, что был не прав, сообщил его агент

09 апреля 2026, 19:32 | Обновлено 09 апреля 2026, 19:33
Getty Images/Global Images Ukrine. Энцо Фернандес

Агент полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, Хавьер Пасторе считает, что конфликт игрока и главного тренера Лиама Росеньора остался в прошлом.

«Что случилось, то случилось. Мы объяснили игроку, что, даже если он ничего плохого не сделал, ему не следовало этого говорить. Ему всего 25 лет. Он ещё молод, и ему ещё многому предстоит научиться. Мы объяснили клубу, что он сказал это без злого умысла и что он поступил неправильно. Энцо извинился перед клубом, товарищами по команде, тренером, спортивным директором, перед всеми. Мы все на одной волне. Это был просто вопрос устранения недоразумения», – заявил Пасторе.

Ранее Фернандеса отстранили от двух матчей «синих» за интервью, в котором футболист заявил о месте жить в Мадриде. Не исключено, что Энцо Фернандес сможет сыграть в ключевом матче против «Манчестер Сити».

Руслан Полищук Источник: Evening Standard
