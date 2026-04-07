  Игроки Челси уговаривали тренера простить забаненного лидера
07 апреля 2026, 18:29
Игроки Челси уговаривали тренера простить забаненного лидера

Наказанный тренером Энцо Фернандес захотел получать больше

07 апреля 2026, 18:29 |
301
0
Игроки Челси уговаривали тренера простить забаненного лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес получил отстранение на два матча за интервью, в котором признался в желании жить в Мадриде.

Игроки лондонского клуба обращались к главному тренеру Лиаму Росеньору с просьбой закрыть глаза на слова аргентинца и разрешить ему сыграть в ключевом матче с «Манчестер Сити», но наставник отказал.

25-летний футболист, по данным близких к нему источников, готов остаться в «Челси», но намерен добиться пересмотра условий контракта, который должен отражать его текущую роль в команде. Речь не идет о продлении соглашения, которое и так рассчитано еще на шесть лет.

Оцениваемый в 90 млн евро Фернандес забил 12 голов и отдал 6 ассистов в 46 матчах сезона.

Руслан Полищук
Руслан Полищук Источник
