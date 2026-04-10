Барселона может получить наказание от УЕФА после матча Лиги чемпионов

УЕФА может наказать каталонскую «Барселону» за поведение болельщиков перед домашним матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Фанаты «сине-гранатовых» не слишком гостеприимно встретили соперников из Мадрида, забросав их автобус камнями по пути к стадиону «Камп Ноу».

Согласно регламенту УЕФА (статья 16), команда-хозяин несет ответственность за порядок и безопасность как внутри стадиона, так и вокруг него – до, во время и после матча.

Старания каталонских болельщиков напугать «Атлетико» перед матчем не помогли: мадридцы одержали выездную победу со счетом 2:0.

Ответный матч между командами состоится 14 апреля в Мадриде, начало – в 22:00.