  4. Барселона может получить наказание от УЕФА после матча Лиги чемпионов
10 апреля 2026, 10:14 |
Барселона может получить наказание от УЕФА после матча Лиги чемпионов

Болельщики «сине-гранатовых» подложили свинью своему клубу

Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА может наказать каталонскую «Барселону» за поведение болельщиков перед домашним матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Фанаты «сине-гранатовых» не слишком гостеприимно встретили соперников из Мадрида, забросав их автобус камнями по пути к стадиону «Камп Ноу».

Согласно регламенту УЕФА (статья 16), команда-хозяин несет ответственность за порядок и безопасность как внутри стадиона, так и вокруг него – до, во время и после матча.

Старания каталонских болельщиков напугать «Атлетико» перед матчем не помогли: мадридцы одержали выездную победу со счетом 2:0.

Ответный матч между командами состоится 14 апреля в Мадриде, начало – в 22:00.

Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
