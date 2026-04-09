Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА уже жестко наказал арбитра матча Барселона – Атлетико
Лига чемпионов
09 апреля 2026, 23:26 | Обновлено 10 апреля 2026, 00:09
1

УЕФА уже жестко наказал арбитра матча Барселона – Атлетико

УЕФА фактически признал грубую ошибку судьи в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Иштван Ковач

«Барселона» подала жалобу в УЕФА на работу рефери и системы VAR во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). На 54-й минуте матча после свистка о возобновлении игры защитник мадридцев Марк Пубиль рукой остановил мяч, но ни судья, ни ВАР не обратили внимание на нарушение правил, а «Барселона» лишилась стопроцентного пенальти.

УЕФА уже принял решение по судье Иштвану Ковачу – он не будет работать на еврокубковых матчах до конца текущего сезона. Но 41-летний румынский арбитр должен судить поединки чемпионата мира 2026 года.

Ответный матч «Атлетико» – «Барселона» состоится через неделю. Каталонцам нужно громить противника, чтобы пройти в полуфинал Лиги чемпионов. В этом сезоне «матрасники» выбили «сине-гранатовых» из Кубка Испании.

Марк Пубиль Барселона Атлетико Мадрид Барселона - Атлетико Лига чемпионов судейство Иштван Ковач
Руслан Полищук Источник: Sport.es
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Бокс | 09 апреля 2026, 03:22
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09 апреля 2026, 11:11 15
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Футбол | 09.04.2026, 08:09
ВИДЕО. Перед матчем Шахтер – АЗ Алкмаар почтили память Мирчи Луческу
Футбол | 09.04.2026, 23:39
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
Футбол | 09.04.2026, 18:44
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
сильне "покарання". І так його б не призначали судити півфінальні та фінальний матч, швидше за все. 
От позбавити права судити матчі ЧС - це було б правильне рішення.
Довбень зовсім сліпий разом зі своєю бригадою - не побачити, що захисник взяв м'яч руками у своїй штрафній, після того як воротар розіграв м"яч, це потрібно усій бригаді купити окуляри ) 
Ответить
+2
Популярные новости
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем