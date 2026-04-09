УЕФА уже жестко наказал арбитра матча Барселона – Атлетико
УЕФА фактически признал грубую ошибку судьи в матче 1/4 финала Лиги чемпионов
«Барселона» подала жалобу в УЕФА на работу рефери и системы VAR во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). На 54-й минуте матча после свистка о возобновлении игры защитник мадридцев Марк Пубиль рукой остановил мяч, но ни судья, ни ВАР не обратили внимание на нарушение правил, а «Барселона» лишилась стопроцентного пенальти.
УЕФА уже принял решение по судье Иштвану Ковачу – он не будет работать на еврокубковых матчах до конца текущего сезона. Но 41-летний румынский арбитр должен судить поединки чемпионата мира 2026 года.
Ответный матч «Атлетико» – «Барселона» состоится через неделю. Каталонцам нужно громить противника, чтобы пройти в полуфинал Лиги чемпионов. В этом сезоне «матрасники» выбили «сине-гранатовых» из Кубка Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
От позбавити права судити матчі ЧС - це було б правильне рішення.
Довбень зовсім сліпий разом зі своєю бригадою - не побачити, що захисник взяв м'яч руками у своїй штрафній, після того як воротар розіграв м"яч, це потрібно усій бригаді купити окуляри )