УЕФА уже жестко наказал арбитра матча Барселона – Атлетико

«Барселона» подала жалобу в УЕФА на работу рефери и системы VAR во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). На 54-й минуте матча после свистка о возобновлении игры защитник мадридцев Марк Пубиль рукой остановил мяч, но ни судья, ни ВАР не обратили внимание на нарушение правил, а «Барселона» лишилась стопроцентного пенальти.

УЕФА уже принял решение по судье Иштвану Ковачу – он не будет работать на еврокубковых матчах до конца текущего сезона. Но 41-летний румынский арбитр должен судить поединки чемпионата мира 2026 года.

Ответный матч «Атлетико» – «Барселона» состоится через неделю. Каталонцам нужно громить противника, чтобы пройти в полуфинал Лиги чемпионов. В этом сезоне «матрасники» выбили «сине-гранатовых» из Кубка Испании.