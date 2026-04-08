Фанаты Барселоны напали на автобус с игроками Атлетико и повредили окна
Хулиганская выходка болельщиков омрачила атмосферу матча «Барселона» – «Атлетико»
Очередное противостояние «Барселоны» и «Атлетико», уже в четвертьфинале Лиги чемпионов, проходит в раскаленной атмосфере. Заведенные болельщики каталонского клуба «горячо» встретили автобус с футболистами из Мадрида и, несмотря на сопротивление полиции, забросали его камнями, жестяными банками и мусором.
По предварительным данным, в клубном автобусе «Атлетико» повреждены два окна. Несложно предположить, что ждет уже футболистов «Барселоны» по пути на стадион в столице Испании через неделю.
В середине первого тайма матча «Барселона» – «Атлетико» счет не открыт.
🤦🏻♂️ Dos lunas rotas en el bus del Atleti.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2026
👉 Este ha sido el momento exacto del lanzamiento de objetos. pic.twitter.com/FVcWe0t5ry
Большой успех команды Компани на чужом поле
В донецкий клуб может перейти Бруниньо