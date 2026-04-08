Очередное противостояние «Барселоны» и «Атлетико», уже в четвертьфинале Лиги чемпионов, проходит в раскаленной атмосфере. Заведенные болельщики каталонского клуба «горячо» встретили автобус с футболистами из Мадрида и, несмотря на сопротивление полиции, забросали его камнями, жестяными банками и мусором.

По предварительным данным, в клубном автобусе «Атлетико» повреждены два окна. Несложно предположить, что ждет уже футболистов «Барселоны» по пути на стадион в столице Испании через неделю.

В середине первого тайма матча «Барселона» – «Атлетико» счет не открыт.

ВИДЕО. Фанаты Барселоны напали на автобус с игроками Атлетико и повредили окна