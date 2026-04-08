Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фанаты Барселоны напали на автобус с игроками Атлетико и повредили окна
Лига чемпионов
08 апреля 2026, 22:32 | Обновлено 08 апреля 2026, 22:40
448
2

Фанаты Барселоны напали на автобус с игроками Атлетико и повредили окна

Хулиганская выходка болельщиков омрачила атмосферу матча «Барселона» – «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine

Очередное противостояние «Барселоны» и «Атлетико», уже в четвертьфинале Лиги чемпионов, проходит в раскаленной атмосфере. Заведенные болельщики каталонского клуба «горячо» встретили автобус с футболистами из Мадрида и, несмотря на сопротивление полиции, забросали его камнями, жестяными банками и мусором.

По предварительным данным, в клубном автобусе «Атлетико» повреждены два окна. Несложно предположить, что ждет уже футболистов «Барселоны» по пути на стадион в столице Испании через неделю.

В середине первого тайма матча «Барселона» – «Атлетико» счет не открыт.

ВИДЕО. Фанаты Барселоны напали на автобус с игроками Атлетико и повредили окна

Барселона болельщики Атлетико Мадрид Лига чемпионов Барселона - Атлетико
Руслан Полищук Источник: El Chiringuito TV
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дикуни !
Ответить
+1
Они требовали раздачи бананов
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем