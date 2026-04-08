  4. Фанаты Атлетико в Барселоне скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин»
08 апреля 2026, 22:03
Фанаты Атлетико в Барселоне скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин»

Матч «Барселона» – «Атлетико» омрачен скандалом

Getty Images/Global Images Ukraine. Фанаты Атлетико

«Барселона» и «Атлетико» проводят матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Атмосфера в новом противостоянии испанских грандов накалена до предела, особенно после ошибки арбитра в недавнем поединке команд в Ла Лиге, когда не был удален «сине-гранатовый» Жерар Мартин. Тогда «Барселона» победила 2:1 и сделала шаг к чемпионству.

Перед игрой в среду группа болельщиков «матрасников» произносили оскорбительные кричалки в адрес соперника, а также скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» – фразу, за которую накажут сборную Испанию.

После скандального товарищеского матча с Египтом (0:0) форвард «Барселоны» Ламин Ямаль осудил поведение фанатов. Не исключено, что выходка болельщиков «Атлетико» была направлена, чтобы вывести из себя юное дарование.

Матч «Барселона» – «Атлетико» начался в 22:00.

