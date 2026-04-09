Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Капитан сборной Польши: «Украина – одна из лучших команд мира»
Кубок Билли Джин Кинг
09 апреля 2026, 18:10 | Обновлено 09 апреля 2026, 18:34
398
1

Капитан сборной Польши: «Украина – одна из лучших команд мира»

Давид Цельт и теннисистки сборной Польши провели пресс-конференцию перед матчем КБДК

398
1 Comments
ФТУ

Сборная Польши провела пресс-конференцию перед матчем против Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в Гливице 10-11 апреля.

Давид Цельт:

«Атмосфера в нашей команде замечательная и мы попробуем также использовать энергию болельщиков. Давление лежит на плечах соперниц. Я доволен составом, который удалось собрать на этот матч, хотя отсутствие Иги Свентек – большая потеря.

Впрочем, атмосфера в команде остается замечательной. У нас есть опытные игроки – Магда (Линетт) и Кася (Катажина Кава), а также «свежая кровь» – Линда (Климовичова) и Майя (Хвалинская), которая является уникальной теннисисткой. Мы играем дома и надеемся на поддержку болельщиков.

Украина – одна из лучших команд мира, поэтому давление именно на них. Хорошо начать матч с победы, но не стоит переоценивать значение жеребьевки. Самое важное – брать очко за очком и контролировать то, что можем. Украинки – не ноунеймы. Они каждую неделю выступают на крупнейших турнирах мира. Это сильная команда. Мы знаем, чего ожидать, и будем бороться за каждое очко».

Магда Линетт:

«Арена производит огромное впечатление. Я рада вернуться в сборную. Обожаю играть за страну, ведь атмосфера в команде замечательная. Такая неделя с командой – это что-то освежающее. Всегда завершаю ее истощенной, но счастливой. Здесь все ради команды. И мы также играем для болельщиков – польские фанаты поддерживают нас по всему миру, поэтому приятно, когда мы можем сыграть для них дома.

Все мы приехали сюда, чтобы выиграть. Сделаем все, чтобы украинкам было как можно труднее. В прошлом году матчи были очень равными. Мы хорошо подготовлены. Обычно мы играем для себя и своей команды. Теперь будем играть для Польши и это совсем другое ощущение, связанное с ответственностью, но и большая честь. Такие матчи имеют свою специфику и могут измениться в любой момент.

Мы нечасто играем дома, поэтому это особый опыт. Я не задумываюсь над тем, являюсь ли я лидером сборной Польши сейчас, для меня это больше об ощущении ответственности за команду. Каждый из нас привносит свои качества и опыт. Это не дополнительное давление, а естественная роль, которая является результатом лет игры и желания участвовать в команде. Сборная Украины – очень крепкая команда с большим опытом. На этом уровне детали являются решающими. Когда дело доходит до конкретных поединков, я подхожу к ним с учетом задач, независимо от имени по ту сторону сетки».

Майя Хвалиньска:

«Я запомнила прошлогодний матч на всю жизнь. Надеюсь, что сейчас эмоции будут такими же, но результат изменится. Я обожаю матчи за сборную. Гимн, поддержка трибун... Арена также впечатляет. Это может давить, но в то же время это невероятно захватывает и объединяет. Это также привилегия иметь такую поддержку».

Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Польши по теннису Магда Линетт Майя Хвалиньска Катажина Кава Линда Климовичова женская сборная Украины по теннису
Алина Грушко Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Швьонтек забила грати за збірну Польщі?
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем