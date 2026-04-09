Капитан сборной Польши: «Украина – одна из лучших команд мира»

Сборная Польши провела пресс-конференцию перед матчем против Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в Гливице 10-11 апреля.

Давид Цельт:

«Атмосфера в нашей команде замечательная и мы попробуем также использовать энергию болельщиков. Давление лежит на плечах соперниц. Я доволен составом, который удалось собрать на этот матч, хотя отсутствие Иги Свентек – большая потеря.

Впрочем, атмосфера в команде остается замечательной. У нас есть опытные игроки – Магда (Линетт) и Кася (Катажина Кава), а также «свежая кровь» – Линда (Климовичова) и Майя (Хвалинская), которая является уникальной теннисисткой. Мы играем дома и надеемся на поддержку болельщиков.

Украина – одна из лучших команд мира, поэтому давление именно на них. Хорошо начать матч с победы, но не стоит переоценивать значение жеребьевки. Самое важное – брать очко за очком и контролировать то, что можем. Украинки – не ноунеймы. Они каждую неделю выступают на крупнейших турнирах мира. Это сильная команда. Мы знаем, чего ожидать, и будем бороться за каждое очко».

Магда Линетт:

«Арена производит огромное впечатление. Я рада вернуться в сборную. Обожаю играть за страну, ведь атмосфера в команде замечательная. Такая неделя с командой – это что-то освежающее. Всегда завершаю ее истощенной, но счастливой. Здесь все ради команды. И мы также играем для болельщиков – польские фанаты поддерживают нас по всему миру, поэтому приятно, когда мы можем сыграть для них дома.

Все мы приехали сюда, чтобы выиграть. Сделаем все, чтобы украинкам было как можно труднее. В прошлом году матчи были очень равными. Мы хорошо подготовлены. Обычно мы играем для себя и своей команды. Теперь будем играть для Польши и это совсем другое ощущение, связанное с ответственностью, но и большая честь. Такие матчи имеют свою специфику и могут измениться в любой момент.

Мы нечасто играем дома, поэтому это особый опыт. Я не задумываюсь над тем, являюсь ли я лидером сборной Польши сейчас, для меня это больше об ощущении ответственности за команду. Каждый из нас привносит свои качества и опыт. Это не дополнительное давление, а естественная роль, которая является результатом лет игры и желания участвовать в команде. Сборная Украины – очень крепкая команда с большим опытом. На этом уровне детали являются решающими. Когда дело доходит до конкретных поединков, я подхожу к ним с учетом задач, независимо от имени по ту сторону сетки».

Майя Хвалиньска:

«Я запомнила прошлогодний матч на всю жизнь. Надеюсь, что сейчас эмоции будут такими же, но результат изменится. Я обожаю матчи за сборную. Гимн, поддержка трибун... Арена также впечатляет. Это может давить, но в то же время это невероятно захватывает и объединяет. Это также привилегия иметь такую поддержку».

