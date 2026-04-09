  4. Белинская выиграла дебютный поединок на профессиональном уровне
ITF
09 апреля 2026, 17:20 | Обновлено 09 апреля 2026, 17:27
Белинская выиграла дебютный поединок на профессиональном уровне

14-летняя украинка одержала победу в матче 1/16 финала на турнире ITF в Бонита-Спрингс

ФТУ

14-летняя украинская теннисистка София Белинская выиграла первый поединок на профессиональном уровне на турнире ITF в Бонита-Спрингс (Флорида, США).

Белинская переиграла квалифайерку Анну Дворжачкову в двух сетах – 6:4, 6:3.

В основной сетке София играет благодаря «Junior Reserved». Это программа для сильнейших юниоров мира, которая предоставляет возможность попадать в основную сетку профессиональных турниров, не имея «взрослого» рейтинга. Украинка занимает 55-е место в юниорском рейтинге TF.

В поединке 1/8 финала украинка сыграет с пятой сеяной, нейтральной теннисисткой Дарией Егоровой (WTA 663). Старт поединка запланирован на 20:30 по Киеву.

ITF W15 Бонита-Спрингс. Грунт, 1/16 финала

Анна Дворжачкова [Q] – София Белинская – 4:6, 3:6

По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04
Юниоры на Aus Open: поражение Белинской, Сушкова покинула парный турнир
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 28 января
София Белинская
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матвей Пономаренко женился
Футбол | 08 апреля 2026, 19:57 34
Матвей Пономаренко женился
Матвей Пономаренко женился

Когда он все успевает?

Калинина снялась с турнира WTA 500 в Линце перед матчем 1/8 финала
Теннис | 09 апреля 2026, 14:12 4
Калинина снялась с турнира WTA 500 в Линце перед матчем 1/8 финала
Калинина снялась с турнира WTA 500 в Линце перед матчем 1/8 финала

Ангелина не сыграет против Донны Векич во втором раунде пятисотника

Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09.04.2026, 11:11
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
ВИДЕО. Свитолина провела тренировку со Стаховским перед матчем КБДК
Теннис | 09.04.2026, 15:37
ВИДЕО. Свитолина провела тренировку со Стаховским перед матчем КБДК
ВИДЕО. Свитолина провела тренировку со Стаховским перед матчем КБДК
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Футбол | 09.04.2026, 08:09
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Популярные новости
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
08.04.2026, 07:32
Бокс
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 2
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 102
Футбол
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 41
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
08.04.2026, 06:23 2
Футбол
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
09.04.2026, 02:55 70
Футбол
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
Бокс
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
08.04.2026, 07:00 7
Футбол
