Белинская выиграла дебютный поединок на профессиональном уровне

14-летняя украинская теннисистка София Белинская выиграла первый поединок на профессиональном уровне на турнире ITF в Бонита-Спрингс (Флорида, США).

Белинская переиграла квалифайерку Анну Дворжачкову в двух сетах – 6:4, 6:3.

В основной сетке София играет благодаря «Junior Reserved». Это программа для сильнейших юниоров мира, которая предоставляет возможность попадать в основную сетку профессиональных турниров, не имея «взрослого» рейтинга. Украинка занимает 55-е место в юниорском рейтинге TF.

В поединке 1/8 финала украинка сыграет с пятой сеяной, нейтральной теннисисткой Дарией Егоровой (WTA 663). Старт поединка запланирован на 20:30 по Киеву.

ITF W15 Бонита-Спрингс. Грунт, 1/16 финала

Анна Дворжачкова [Q] – София Белинская – 4:6, 3:6