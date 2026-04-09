В Шахтере сделали выбор между Лигой конференций и УПЛ

Украинский полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал о том, какой трофей для команды приоритетнее завоевать:

«Я бы сказал, что для нас, даже по словам нашего тренера Арды Турана, чемпионат важнее, ведь победа в нём вернёт нас в Лигу чемпионов. Но в то же время Лига конференций – это тоже важная цель, и мы хотим пройти в ней как можно дальше.

Сейчас нас ждет АЗ в первом матче четвертьфинала в Кракове, но, честно говоря, я о них ничего не знаю – тренер еще не рассказывал (прим. интервью записано 7 апреля)».

Уже 9 апреля состоится первый четвертьфинал Лиги конференций между донецким «Шахтером» и АЗ Алкмаар. Поединок стартует в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» готовит трансфер за большие деньги.