  Фонсека стал самым молодым четвертьфиналистом на Мастерсе в Монте-Карло
09 апреля 2026, 14:25 | Обновлено 09 апреля 2026, 14:29
Фонсека стал самым молодым четвертьфиналистом на Мастерсе в Монте-Карло

Жоау повторил показатели Надаля и Гаске 2005 года и вышел в первый четвертьфинал Мастерса в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

19-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 40) стал самым молодым четвертьфиналистом на турнире ATP 1000 в Монте-Карло спустя 21 год.

Фонсека обыграл итальянца Маттео Берреттини (ATP 90) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 6:3, 6:2.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Жоау вышел в первый четвертьфинал на уровне Мастерса в карьере и стал первым бразильцем с 2011 года (Томас Белуччи – Мастерс в Мадриде), который смог дойти до этой стадии тысячника.

Фонсека повторил показатели известного испанского экс-теннисиста Рафаэля Надаля и француза Ришара Гаске.

Надаль и Гаске дошли до стадии 1/4 финала на тысячнике в Монако в 2005 году. Обоим теннисистам на тот момент было по 18 лет.

Француз тогда в четвертьфинальном поединке сенсационно обыграл швейцарца, на тот момент первую ракетку мира Роджера Федерера.

Рафаэль и Ришар встретились в полуфинальном матче Мастерса в Монте-Карло. Надаль тогда одержал победу над Гаске, а в финальном поединке переиграл действующего чемпиона Гильермо Корию, выиграв свой первый трофей тысячника.

В следующем поединке Жоау сыграет с третим номером мирового рейтинга ATP, немцем Александром Зверевым.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/8 финала

Маттео Берреттини [WC] – Жоау Фонсека – 3:6, 2:6

