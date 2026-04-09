Фонсека стал самым молодым четвертьфиналистом на Мастерсе в Монте-Карло
Жоау повторил показатели Надаля и Гаске 2005 года и вышел в первый четвертьфинал Мастерса в карьере
19-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 40) стал самым молодым четвертьфиналистом на турнире ATP 1000 в Монте-Карло спустя 21 год.
Фонсека обыграл итальянца Маттео Берреттини (ATP 90) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 6:3, 6:2.
Счет очных встреч игроков – 1:1.
Жоау вышел в первый четвертьфинал на уровне Мастерса в карьере и стал первым бразильцем с 2011 года (Томас Белуччи – Мастерс в Мадриде), который смог дойти до этой стадии тысячника.
Фонсека повторил показатели известного испанского экс-теннисиста Рафаэля Надаля и француза Ришара Гаске.
Надаль и Гаске дошли до стадии 1/4 финала на тысячнике в Монако в 2005 году. Обоим теннисистам на тот момент было по 18 лет.
Француз тогда в четвертьфинальном поединке сенсационно обыграл швейцарца, на тот момент первую ракетку мира Роджера Федерера.
Рафаэль и Ришар встретились в полуфинальном матче Мастерса в Монте-Карло. Надаль тогда одержал победу над Гаске, а в финальном поединке переиграл действующего чемпиона Гильермо Корию, выиграв свой первый трофей тысячника.
В следующем поединке Жоау сыграет с третим номером мирового рейтинга ATP, немцем Александром Зверевым.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/8 финала
Маттео Берреттини [WC] – Жоау Фонсека – 3:6, 2:6
19, 227 - Joao Fonseca (19y 227d) is the youngest player to reach the QF at the Monte Carlo Masters since Rafael Nadal (18y 312d) in 2005. Wow.#RolexMonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/jgWcCHZcrM— OptaAce (@OptaAce) April 9, 2026
Свитолина, Костюк, Олейникова и сестры Киченок готовятся к противостоянию с Польшей
Известный украинский тренер считает, что у «горняков» неплохие шансы выйти в 1/2-ю Лиги конференций