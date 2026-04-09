  4. Александр РЯБОКОНЬ: «Боевая игра с обоюдными шансами на победу»
09 апреля 2026, 11:53
Александр РЯБОКОНЬ: «Боевая игра с обоюдными шансами на победу»

Главный тренер «Левого берега» прокомментировал результат матча с «Буковиной»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Рябоконь

В центральном матче 22-го тура Первой лиги «Левый Берег» на выезде со счетом 1:2 проиграл «Буковине». Итог поединка подвел наставник киевского клуба Александр Рябоконь.

– Александр Дмитриевич, сегодня вашей команде не удалось зацепиться за очки в центральном матче тура против безоговорочного лидера чемпионата. Каким будет ваш экспресс-анализ этого поединка?

– Боевая игра с обоюдными шансами на победу. Сопернику немного больше повезло.

– Стало ли для вас неожиданностью, что «Буковина» сыграла по схеме 5-3-2 с двумя нападающими? Насколько это повлияло на ваш первоначальный план на игру и, в общем, на ход поединка?

– Основная проблема не в изменении тактической схемы. Не так важно, как расставленные игроки – важно, как они действуют в разных фазах игры.

– Чего именно не хватило вашей команде, чтобы завоевать очки в этом матче?

– Где-то меньше повезло. И ветер поднялся (улыбается), и, знаете ли, причин всегда можно найти много. Были рикошеты, автогол – и в первом, и во втором случае. Плюс стоит отдать должное «Буковине» – это мощная команда, демонстрирующая хороший футбол. Недаром она выигрывает все свои матчи. Нам пока не хватает такой стабильности.

