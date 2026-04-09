Оторвались от Динамо. Шахтер U-19 уверенно одолел сверстников из Карпат
«Горняки» благодаря Виктору Цуканову и Мохамаду Канте обыграли соперника
8 апреля состоялся перенесенный матч 17-го тура чемпионата Украины U-19 между клубами «Шахтёр» Донецк и «Карпаты» Львов.
Матч украинской лиги на УСБ «Святошин» завершился победой «горняков» со счетом 2:0.
Львовская команда сумела выстоять в первом тайме, однако после перерыва «Шахтер» дожал соперника и забрал три очка.
Голы за донецкий клуб забили Виктор Цуканов и Мохамаду Канте.
Благодаря этой победе «горняки» оторвались от киевского «Динамо», которое занимает второе место: у «Шахтера» 58 очков, у «Динамо» – 52.
Национальная лига U-19. 17-й тур. 8 апреля
«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Карпаты» U-19 (Львов) – 2:0
Голы: Цуканов, 66; Канте, 83
Видео голов и обзор матча:
