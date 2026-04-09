Юрий ВИРТ: «Игроки Шахтера посвятят игру с АЗ памяти Мирчи Луческу»

Бывший вратарь «Шахтера» Юрий Вирт, эксклюзивно для Sport.ua, вспомнил славные годы под руководством Мирчи Луческу и дал прогноз на матч с АЗ.

– «Шахтер» понес кадровые потери перед матчем. Не сыграют Алаа Грам, а также, скорее всего, Дмитрий Крыськив, Марлон Гомес и Проспер Оба. Как это ударит по силе команды?

– Ударит, но не настолько сильно, чтобы заострять на этом вопрос. Я думаю, там большая обойма футболистов, которые смогут заменить травмированных. Не вижу в этом больших проблем. В будущем да, эта потеря может ощущаться, потому что нужно проводить ротацию, дальше пойдет игра за игрой, но сегодня не думаю, что это скажется.

– Ушел из жизни Мирча Луческу. Какие ваши воспоминания о годах вместе?

– Он меня пригласил в команду «Шахтер», я с ним работал 5 лет. Это эра. При нем донецкий «Шахтер» стал тем, кто сейчас. О нем стали много говорить в Европе, команда играла в Лиге чемпионов, и апогеем стало завоевание Кубка УЕФА. Этот тренер всегда был максималистом, всегда хотел побеждать и требовал этого от своих футболистов. К величайшему сожалению… Читал его интервью, где он говорил, что хочет умереть на футбольном поле. Так получилось, что фактически до последнего дня своей жизни он был на поле. Он тренировал сборную Румынии, и так вышло.

– Будет ли в подсознании футболистов стремление добыть результат в том числе в память о Мирче?

– Я думаю, да. Немного там осталось футболистов, кроме работающих с ними тренеров, руководителей и Андрея Пятова. Все они вспоминали его. Сегодня они и игроки выйдут с траурными повязками. Конечно, у них в голове это будет, будут желать посвятить эту игру в память Мирчи Луческу, он этого заслуживает. Это был фанат своего дела, он жил игрой, жил футболом.

– В этом матче эксперты отдают минимальное предпочтение «Шахтеру». Каков ваш прогноз?

– Ожидаю веселую игру, обе команды будут уделять много внимания атакующим действиям. Думаю, что нас точно порадуют голевыми моментами и мячами. Их будет хватать. Хотелось верить, чтобы «Шахтер» победил с разницей в один или два гола. Полагаю, сегодня будет больше такой атакующий футбол и будет много забитых голов.

Первый матч 1/4 финала Лиги конференций «Шахтер» – АЗ состоится в Кракове, начало в 22:00.