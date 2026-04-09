Украинский тренер дал совет Турану перед матчем Шахтера против АЗ

Украинский тренер Андрей Демченко поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги конференций между Шахтером и нидерландским АЗ.

«Последние десять сезонов – Шахтер является неизменным еврокубковым бойцом, в конце концов, как и АЗ, а потому противостояние этих команд будет боевым и с относительно равными шансами на итоговый успех, но, по-моему, фаворитами являются «горняки». По именам и составу донецкая команда выглядит более солидно, но недооценивать АЗ точно не стоит. Это топовая команда в Нидерландах, пускай и не гранд.

Вспомним, подвиги будет Глимт. Норвежская команда в Лиге чемпионов наделала шум и доказала, что имена и деньги не всегда все решают на футбольном поле. А потому, повторюсь, не стоит игрокам Шахтера как-то свысока относиться к малоизвестным, не звездным футболистам АЗ.

Арда Туран классно стартовал с «горняками», но впоследствии команда несколько забуксовала, вспомним ответную игру 1/8 финала ЛК против Леха (1:2). Шахтер зависим от бразильских легионеров. Если Туран провел правильную воспитательную работу с игроками и придавал чертам бразильцам, а те сделали правильные выводы, то все будет хорошо, а если нет, могут быть проблемы. Надеюсь, что Дарио Срна, а его слово немало значит, тоже объяснил некоторым игрокам, что так играть, как с Лехом, нельзя. Надеюсь, что игроки Шахтера сделали правильные выводы

Победа Шахтера с разницей в один гол – 1:0 или 2:1. Не думаю, что донецкая команда сможет выиграть с большим преимуществом в счете.

АЗ последние несколько десятилетий являются крепкой, хорошей и боевой командой. Это уже давно не тот клуб, который был несколько десятилетий назад, когда я играл в Нидерландах. В те времена, в середине 90-х, АЗ даже в Эредивизе не выступал, они играли в низшем дивизионе. Это уже потом, в начале двухтысячных, каким-то чудом Алкмаару удалось заманить Луи ван Гала. Вот он и сделал из АЗ команду [ван Гал тренировал АЗ с 2005 по 2009 годы], которая является неизменным претендентом на медали в Эредивизе и почти каждый сезон играет в еврокубках.

Кстати, помню, был на матче Днепр – АЗ. Тогда команда Евгения Кучеревского проиграла ребятам ван Гала (1:2, групповая стадия Кубка УЕФА сезона 2005/06 годов – ред.)», – сказал тренер.

Матч Шахтер – АЗ запланирован на четверг, 9 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.