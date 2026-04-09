  4. Валерий КРИВЕНЦОВ: «В матче Шахтера будет открытый футбол»
09 апреля 2026, 13:41
ФК Буковина. Валерий Кривенцов

Сегодня донецкий «Шахтер» сыграет очередной матч в розыгрыше Лиги конференций. На хорошо знакомом стадионе имени Генриха Реймана в польском Кракове, выступающем в роли домашней арены «горняков», они встретятся с нидерландским АЗ (Алкмаар).

О своих ожиданиях накануне этой игры корреспонденту Sport.ua рассказал экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Валерий Кривенцов.

– Голландский футбол ассоциируется у меня с тактической схемой 4-3-3, – делится мнением специалист. – В игре голландцев обычно много фланговых атак, в которых крайние нападающие рискуют и всегда пытаются обыгрывать «один в один» на флангах. Главная же особенность – все команды играют в атакующий футбол.

– Как вы считаете, такой соперник как АЗ, нынешнему «Шахтеру» по зубам?

– Не уверен. Даже не знаю. Мне кажется, что шансы пятьдесят пятьдесят. Ведь как в составе АЗ есть хорошие игроки, так и в составе «Шахтера».

– Тот факт, что первый из двух поединков для донецкой команды условно домашний, можно считать «плюсом» или «минусом»?

– Думаю, что это не имеет значения. Для «Шахтера» сейчас все равно, где играть. Есть поле, есть одиннадцать на одиннадцать исполнителей – и все. Остается только игра и действия обеих команд. Надеюсь, что поддержка со стороны болельщиков украинской команды в Польше будет больше, чем в Голландии. И все будет решаться на футбольном поле.

– Как, на ваш взгляд, построит сегодняшнюю игру команда Арды Турана?

– Ожидаю, что «Шахтер» сыграет в свой футбол и никак не будет подстраиваться под соперника. Он не будет отходить от своей схемы. Сыграет также 4-3-3 и постарается добиться положительного результата. Что касается голландцев, то они тоже будут играть в присущем им стиле. По-моему, сегодня будет очень много атак как с одной, так и с другой стороны. Могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что будет открытый футбол.

