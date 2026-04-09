Легенда Шахтера обратился к Луческу после смерти культового тренера

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, каким запомнил легендарного тренера Мирчу Луческу, ушедшего из жизни 7 апреля 2026 года.

– Ушел из жизни Мирча Луческу. Какие ваши воспоминания о годах вместе?

– Он меня пригласил в команду Шахтер, я с ним работал 5 лет. Это эра. При нем донецкий «Шахтер» стал тем, кто сейчас. О нем стали много говорить в Европе, команда играла в Лиге чемпионов, и апогеем стало получение Кубка УЕФА.

Этот тренер всегда был максималистом, всегда хотел побеждать и требовал от своих футболистов. К величайшему сожалению… Читал его интервью, где он говорил, что хочет умереть на футбольном поле. Так получилось, что фактически до последнего дня своей жизни он был на поле. Он тренировал сборную Румынии, и так случилось, – сказал Вирт.

За карьеру в футболе Мирча получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.