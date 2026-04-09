Денис БОЙКО: «Это очень тяжелый день. Мы потеряли прекрасного человека»

Бывший голкипер киевского Динамо Денис Бойко отреагировал на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу, ушедшего из жизни 7 апреля 2026 года.

– Следили ли вы за последними новостями о состоянии здоровья Мирчи Луческу? Как восприняли трагическое известие о его смерти?

– Это очень трудный день. Без преувеличения мир потерял прежде всего прекрасного человека. Отец, дедушка, муж, друг, тренер... Я действительно следил за ходом событий, общался с футболистами, с друзьями, знал информацию от близких людей относительно того, в каком состоянии он находился с момента госпитализации. Это небезразличный для меня человек.

Действительно тяжело. Кто бы и как ни относился к этому человеку, мир потерял легендарную фигуру. Человек с прописной буквы. Это огромная потеря для всего футбола и особенно для украинского. В известной степени он изменил наш футбол. Он дал очень многое каждому игроку, который имел возможность с ним работать. Я сейчас смотрю интернет, соцсети – наверное, нет ни одного безразличного человека в футбольном мире, который бы не простился с Мистером. Очень болезненная утрата, – сказал Бойко.

За карьеру в футболе он получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.