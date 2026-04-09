  4. Денис БОЙКО: «Это очень тяжелый день. Мы потеряли прекрасного человека»
09 апреля 2026, 09:36 | Обновлено 09 апреля 2026, 09:48
Бывший голкипер киевского Динамо Денис Бойко отреагировал на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу, ушедшего из жизни 7 апреля 2026 года.

Следили ли вы за последними новостями о состоянии здоровья Мирчи Луческу? Как восприняли трагическое известие о его смерти?

– Это очень трудный день. Без преувеличения мир потерял прежде всего прекрасного человека. Отец, дедушка, муж, друг, тренер... Я действительно следил за ходом событий, общался с футболистами, с друзьями, знал информацию от близких людей относительно того, в каком состоянии он находился с момента госпитализации. Это небезразличный для меня человек.

Действительно тяжело. Кто бы и как ни относился к этому человеку, мир потерял легендарную фигуру. Человек с прописной буквы. Это огромная потеря для всего футбола и особенно для украинского. В известной степени он изменил наш футбол. Он дал очень многое каждому игроку, который имел возможность с ним работать. Я сейчас смотрю интернет, соцсети – наверное, нет ни одного безразличного человека в футбольном мире, который бы не простился с Мистером. Очень болезненная утрата, – сказал Бойко.

За карьеру в футболе он получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.

ГРИГОРЧУК: «Я их уважаю, но не хочу об этом говорить. Давайте без этого»
Арда ТУРАН: «АЗ Алкмаар – опасный соперник, команда с игровой культурой»
ЮКСА – Агробизнес – 2:1. Вторая победа подряд. Видео голов и обзор матча
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футзал | 08 апреля 2026, 13:03 0
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Оба поединка состоятся 9 апреля

Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Футбол | 08 апреля 2026, 23:55 14
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико

Команда Диего Симеоне добилась комфортного преимущества

«Его продадут в Англию». Сабо сделал прогноз на матч Шахтер – АЗ
Футбол | 09.04.2026, 07:02
«Его продадут в Англию». Сабо сделал прогноз на матч Шахтер – АЗ
«Его продадут в Англию». Сабо сделал прогноз на матч Шахтер – АЗ
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Футбол | 08.04.2026, 08:46
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Матвей Пономаренко женился
Футбол | 08.04.2026, 19:57
Матвей Пономаренко женился
Матвей Пономаренко женился
Популярные новости
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 47
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю
Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю
08.04.2026, 23:55 14
Футбол
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 1
Футбол
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43 5
Футбол
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
07.04.2026, 21:07 81
Футбол
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
08.04.2026, 07:32
Бокс
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
08.04.2026, 06:23 2
Футбол
