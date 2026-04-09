Денис БОЙКО: «Это очень тяжелый день. Мы потеряли прекрасного человека»
Бывший голкипер Динамо отреагировал на смерть легендарного тренера
Бывший голкипер киевского Динамо Денис Бойко отреагировал на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу, ушедшего из жизни 7 апреля 2026 года.
– Следили ли вы за последними новостями о состоянии здоровья Мирчи Луческу? Как восприняли трагическое известие о его смерти?
– Это очень трудный день. Без преувеличения мир потерял прежде всего прекрасного человека. Отец, дедушка, муж, друг, тренер... Я действительно следил за ходом событий, общался с футболистами, с друзьями, знал информацию от близких людей относительно того, в каком состоянии он находился с момента госпитализации. Это небезразличный для меня человек.
Действительно тяжело. Кто бы и как ни относился к этому человеку, мир потерял легендарную фигуру. Человек с прописной буквы. Это огромная потеря для всего футбола и особенно для украинского. В известной степени он изменил наш футбол. Он дал очень многое каждому игроку, который имел возможность с ним работать. Я сейчас смотрю интернет, соцсети – наверное, нет ни одного безразличного человека в футбольном мире, который бы не простился с Мистером. Очень болезненная утрата, – сказал Бойко.
За карьеру в футболе он получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
