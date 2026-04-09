  4. Барселона – Атлетико: Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча
Лига чемпионов
09 апреля 2026, 01:17 |
Барселона – Атлетико: Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча

Аргентинский нападающий забил красивый мяч со штрафного удара и открыл счет в матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес был признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов по версии УЕФА в игре против «Барселоны».

26-летний форвард открыл счет в матче, эффектно реализовав штрафной удар. Итоговый счет – 2:0 в пользу «Атлетико». По версии WhoScored Альварес также стал лучшим игроком встречи с оценкой 8,5.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов аргентинец забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи в 12 матчах. Во всех турнирах на его счету 18 голов и 9 ассистов в 45 играх. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.

Если «Атлетико» выйдет в полуфинал, команда встретится с победителем пары «Спортинг» – «Арсенал».

Хвича Кварацхелия признан лучшим игрок матча ПСЖ – Ливерпуль
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
14-й матч подряд. Барселона в очередной раз обновила антирекорд клуба в ЛЧ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Футбол | 08 апреля 2026, 08:46 11
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации

Украинец может вернуться в начале следующего сезона

ПСЖ – Ливерпуль – 2:0. Атака в Париже: Дуэ и Хвича. Видео голов и обзор
Футбол | 09 апреля 2026, 00:50 0
ПСЖ – Ливерпуль – 2:0. Атака в Париже: Дуэ и Хвича. Видео голов и обзор
ПСЖ – Ливерпуль – 2:0. Атака в Париже: Дуэ и Хвича. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Футбол | 08.04.2026, 13:01
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Футбол | 08.04.2026, 08:13
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Футбол | 08.04.2026, 23:55
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Популярные новости
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 57
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
07.04.2026, 07:26 18
Футбол
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 31
Футбол
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
08.04.2026, 07:32
Бокс
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 40
Футбол
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 6
Футбол
