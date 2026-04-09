Барселона – Атлетико: Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес был признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов по версии УЕФА в игре против «Барселоны».

26-летний форвард открыл счет в матче, эффектно реализовав штрафной удар. Итоговый счет – 2:0 в пользу «Атлетико». По версии WhoScored Альварес также стал лучшим игроком встречи с оценкой 8,5.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов аргентинец забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи в 12 матчах. Во всех турнирах на его счету 18 голов и 9 ассистов в 45 играх. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.

Если «Атлетико» выйдет в полуфинал, команда встретится с победителем пары «Спортинг» – «Арсенал».