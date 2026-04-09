Атлетико победил на Камп Ноу с 26-й попытки

«Барселона» уступила «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2). Первый гол забил Хулиан Альварес, направив мяч в сетку прямым ударом со штрафного. В середине второй половины отличился Александер Серлот – 0:2.

Эта победа стала для столичной команды первым успехом на «Камп Ноу» с 2006 года, положив конец серии из 25 неудачных поединков. Также «матрасники» впервые победили в гостевом матче Лиги чемпионов, соперничая с испанским клубом.

Ответный матч состоится в Мадриде в следующий вторник.