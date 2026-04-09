Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико победил на Камп Ноу с 26-й попытки
Лига чемпионов
09 апреля 2026, 00:08 | Обновлено 09 апреля 2026, 00:09
284
2

Атлетико победил на Камп Ноу с 26-й попытки

Мадрид ждал эту победу 20 лет

09 апреля 2026, 00:08 | Обновлено 09 апреля 2026, 00:09
284
2 Comments
Атлетико победил на Камп Ноу с 26-й попытки
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико Мадрид

«Барселона» уступила «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2). Первый гол забил Хулиан Альварес, направив мяч в сетку прямым ударом со штрафного. В середине второй половины отличился Александер Серлот – 0:2.

Эта победа стала для столичной команды первым успехом на «Камп Ноу» с 2006 года, положив конец серии из 25 неудачных поединков. Также «матрасники» впервые победили в гостевом матче Лиги чемпионов, соперничая с испанским клубом.

Ответный матч состоится в Мадриде в следующий вторник.

Атлетико Мадрид Барселона Барселона - Атлетико Лига чемпионов Хулиан Альварес Александер Серлот Камп Ноу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
точно жена Довбыка выбрала Рим, а не руководство матрасов сделало ставку на Сёрлота?))
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем