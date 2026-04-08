Фермин Лопес вышел на поле с забинтованной головой. Что случилось?
Игрок «Барселоны» получил травму утром
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Атлетико» гости выиграли первый тайм, после удаления Пау Кубарси на 44-й минуте Хулиан Альварес сразу забил со штрафного – 0:1. В перерыве хозяева произвели замены: вместо Педри и Роберта Левандовски играют Гави и Фермин Лопес, причем последний с повязкой на голове.
Во время утренней тренировки «Барселоны» произошёл неприятный инцидент с участием Фермина Лопеса. Молодой полузащитник получил небольшую рваную рану головы, потребовавшую немедленной медицинской помощи на тренировочном поле. Этот инцидент вызвал временное беспокойство среди тренерского штаба и болельщиков перед важным матчем. Но дальнейшее обследование подтвердило, что травма поверхностная. Этот эпизод не повлиял на планы команды по составу.
22-летний Фермин Лопес провел 40 матчей за «Барселону» в текущем сезоне, забил 12 голов и 16 раз ассистировал партнерам.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Шахтера» отреагировал на смерть Луческу
Президент киевского «Динамо» отказался играть матч Кубка Украины на стадионе «Буковины»