Фермин Лопес вышел на поле с забинтованной головой. Что случилось?

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Атлетико» гости выиграли первый тайм, после удаления Пау Кубарси на 44-й минуте Хулиан Альварес сразу забил со штрафного – 0:1. В перерыве хозяева произвели замены: вместо Педри и Роберта Левандовски играют Гави и Фермин Лопес, причем последний с повязкой на голове.

Во время утренней тренировки «Барселоны» произошёл неприятный инцидент с участием Фермина Лопеса. Молодой полузащитник получил небольшую рваную рану головы, потребовавшую немедленной медицинской помощи на тренировочном поле. Этот инцидент вызвал временное беспокойство среди тренерского штаба и болельщиков перед важным матчем. Но дальнейшее обследование подтвердило, что травма поверхностная. Этот эпизод не повлиял на планы команды по составу.

22-летний Фермин Лопес провел 40 матчей за «Барселону» в текущем сезоне, забил 12 голов и 16 раз ассистировал партнерам.