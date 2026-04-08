Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фермин Лопес вышел на поле с забинтованной головой. Что случилось?
Лига чемпионов
08 апреля 2026, 23:22
Фермин Лопес вышел на поле с забинтованной головой. Что случилось?

Игрок «Барселоны» получил травму утром

Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Атлетико» гости выиграли первый тайм, после удаления Пау Кубарси на 44-й минуте Хулиан Альварес сразу забил со штрафного – 0:1. В перерыве хозяева произвели замены: вместо Педри и Роберта Левандовски играют Гави и Фермин Лопес, причем последний с повязкой на голове.

Во время утренней тренировки «Барселоны» произошёл неприятный инцидент с участием Фермина Лопеса. Молодой полузащитник получил небольшую рваную рану головы, потребовавшую немедленной медицинской помощи на тренировочном поле. Этот инцидент вызвал временное беспокойство среди тренерского штаба и болельщиков перед важным матчем. Но дальнейшее обследование подтвердило, что травма поверхностная. Этот эпизод не повлиял на планы команды по составу.

22-летний Фермин Лопес провел 40 матчей за «Барселону» в текущем сезоне, забил 12 голов и 16 раз ассистировал партнерам.

Барселона Атлетико Мадрид Барселона - Атлетико Фермин Лопес Гави Роберт Левандовски Педри Лига чемпионов травма травма головы
Руслан Полищук
Руслан Полищук
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем