Приятные сенсации. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

08 апреля 2026, 23:25
8 апреля Маттео Берреттини и Зизу Бергс наказали Даниила Медведева и Андрея Рублева

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

8 апреля состоялись последние матчи второго раунда грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Монако) и были определены пары 1/8 финала.

Приятные новости появилоись на старте игрового дня: Маттео Берреттини повесил Даниилу Медведеву две баранки, а Зизу Бергс отправил домой Андрея Рублева.

Берреттини далее встретится с перспективным Жоау Фонсекой, который выбил Артур Риндеркнеша, а Бергс поборется с Александром Зверевым – третий сеяный вырвал победу у Кристиана Гарина, отыгравшись с 0:4 в решающем сете.

Главная звезда Монако Валентен Вашеро одолел пятую ракетку мира Лоренцо Музетти. Следуюшим соперником монегаска будет представитель Польши Хуберт Хуркач, который в Монте-Карло прервал серию из семи поражений.

Результаты игрового дня в Монте-Карло:

  • Иржи Легечка [11] – Алехандро Табило – 4:6, 7:6 (7:4), 6:3
  • Даниил Медведев [7] – Маттео Берреттини – 0:6, 0:6
  • Андрей Рублев [13] – Зизу Бергс – 4:6, 1:6
  • Кристиан Гарин [Q] – Александр Зверев [3] – 6:4, 4:6, 5:7
  • Жоау Фонсека Артур Риндеркнеш – 7:5, 4:6, 6:3
  • Франсиско Черундоло [16] – Томаш Махач – 6:7 (2:7), 3:6
  • Феликс Оже-Альяссим [6] – Марин Чилич – 7:6 (7:4), 6:3
  • Корентен Муте – Каспер Рууд [9] – 5:7, 3:6
  • Томас Мартин Этчеверри Теренс Атман – 3:6, 6;3, 6:2
  • Флавио Коболли [10] – Александер Блокс [Q]– 3:6, 3:6
  • Лоренцо Музетти [4] – Валентен Вашеро – 6:7 (6:8), 5:7
  • Фабиан Марожан – Хуберт Хуркач – 2:6, 3:6

ATP 1000 Монте-Карло. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томас Мартин Этчеверри
Иржи Легечка [11] – Александр Бублик [8]

Валентен Вашеро – Хуберт Хуркач
Александер Блокс – Алекс де Минаур [5]

Нижняя часть сетки

Маттео Берреттини – Жоау Фонсека
Зизу Бергс – Александр Зверев [3]

Феликс Оже-Альяссим [6] – Каспер Рууд [9]
Томаш Махач – Янник Синнер [2]

Сеяные теннисисты, которые покинули Монте-Карло по итогам двух раундов:

  • Лоренцо Музетти [4]
  • Даниил Медведев [7]
  • Флавио Коболли [10]
  • Карен Хачанов [12]
  • Андрей Рублев [13]
  • Лучано Дардери [15]
  • Франсиско Черундоло [16]

Видеообзор четвертого игрового дня в Монте-Карло

