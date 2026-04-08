Приятные сенсации. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

8 апреля состоялись последние матчи второго раунда грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Монако) и были определены пары 1/8 финала.

Приятные новости появилоись на старте игрового дня: Маттео Берреттини повесил Даниилу Медведеву две баранки, а Зизу Бергс отправил домой Андрея Рублева.

Берреттини далее встретится с перспективным Жоау Фонсекой, который выбил Артур Риндеркнеша, а Бергс поборется с Александром Зверевым – третий сеяный вырвал победу у Кристиана Гарина, отыгравшись с 0:4 в решающем сете.

Главная звезда Монако Валентен Вашеро одолел пятую ракетку мира Лоренцо Музетти. Следуюшим соперником монегаска будет представитель Польши Хуберт Хуркач, который в Монте-Карло прервал серию из семи поражений.

Результаты игрового дня в Монте-Карло:

Иржи Легечка [11] – Алехандро Табило – 4:6, 7:6 (7:4), 6:3

ATP 1000 Монте-Карло. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томас Мартин Этчеверри

Иржи Легечка [11] – Александр Бублик [8]

Валентен Вашеро – Хуберт Хуркач

Александер Блокс – Алекс де Минаур [5]

Нижняя часть сетки

Маттео Берреттини – Жоау Фонсека

Зизу Бергс – Александр Зверев [3]

Феликс Оже-Альяссим [6] – Каспер Рууд [9]

Томаш Махач – Янник Синнер [2]

Сеяные теннисисты, которые покинули Монте-Карло по итогам двух раундов:

Лоренцо Музетти [4]

Флавио Коболли [10]

Андрей Рублев [13]

Лучано Дардери [15]

Видеообзор четвертого игрового дня в Монте-Карло