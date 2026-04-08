Приятные сенсации. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
8 апреля Маттео Берреттини и Зизу Бергс наказали Даниила Медведева и Андрея Рублева
8 апреля состоялись последние матчи второго раунда грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Монако) и были определены пары 1/8 финала.
Приятные новости появилоись на старте игрового дня: Маттео Берреттини повесил Даниилу Медведеву две баранки, а Зизу Бергс отправил домой Андрея Рублева.
Берреттини далее встретится с перспективным Жоау Фонсекой, который выбил Артур Риндеркнеша, а Бергс поборется с Александром Зверевым – третий сеяный вырвал победу у Кристиана Гарина, отыгравшись с 0:4 в решающем сете.
Главная звезда Монако Валентен Вашеро одолел пятую ракетку мира Лоренцо Музетти. Следуюшим соперником монегаска будет представитель Польши Хуберт Хуркач, который в Монте-Карло прервал серию из семи поражений.
Результаты игрового дня в Монте-Карло:
- Иржи Легечка [11] – Алехандро Табило – 4:6, 7:6 (7:4), 6:3
- Даниил Медведев [7] – Маттео Берреттини – 0:6, 0:6
- Андрей Рублев [13] – Зизу Бергс – 4:6, 1:6
- Кристиан Гарин [Q] – Александр Зверев [3] – 6:4, 4:6, 5:7
- Жоау Фонсека – Артур Риндеркнеш – 7:5, 4:6, 6:3
- Франсиско Черундоло [16] – Томаш Махач – 6:7 (2:7), 3:6
- Феликс Оже-Альяссим [6] – Марин Чилич – 7:6 (7:4), 6:3
- Корентен Муте – Каспер Рууд [9] – 5:7, 3:6
- Томас Мартин Этчеверри – Теренс Атман – 3:6, 6;3, 6:2
- Флавио Коболли [10] – Александер Блокс [Q]– 3:6, 3:6
- Лоренцо Музетти [4] – Валентен Вашеро – 6:7 (6:8), 5:7
- Фабиан Марожан – Хуберт Хуркач – 2:6, 3:6
ATP 1000 Монте-Карло. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Томас Мартин Этчеверри
Иржи Легечка [11] – Александр Бублик [8]
Валентен Вашеро – Хуберт Хуркач
Александер Блокс – Алекс де Минаур [5]
Нижняя часть сетки
Маттео Берреттини – Жоау Фонсека
Зизу Бергс – Александр Зверев [3]
Феликс Оже-Альяссим [6] – Каспер Рууд [9]
Томаш Махач – Янник Синнер [2]
Сеяные теннисисты, которые покинули Монте-Карло по итогам двух раундов:
- Лоренцо Музетти [4]
- Даниил Медведев [7]
- Флавио Коболли [10]
- Карен Хачанов [12]
- Андрей Рублев [13]
- Лучано Дардери [15]
- Франсиско Черундоло [16]
Видеообзор четвертого игрового дня в Монте-Карло
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
