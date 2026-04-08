Ворскла – Пробой – 0:2. Домашнее фиаско. Видео голов и обзор матча

В среду, 8 апреля, в Полтаве состоялся матч 22-го тура Первой лиги. «Ворскла» принимала «Пробой» и уступила со счетом 0:2.

Хозяева поля пропустили уже на 11-й минуте. «Пробой» провел быструю атаку, которую ударом в касание завершил Андрей Близниченко.

Несмотря на все усилия, отыграться «Ворскла» не смогла. Более того полтавский клуб пропустил второй мяч. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте отличился Андрей Фесенко.

Первая лига. 22-й тур. Полтава, стадион «Молодежный», 8 апреля

«Ворскла» (Полтава) – «Пробой» (Городенка) – 0:2

Голы: Близниченко, 11, Фесенко, 90+3

