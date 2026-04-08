  4. Ворскла – Пробой – 0:2. Домашнее фиаско. Видео голов и обзор матча
Ворскла
08.04.2026 14:15 – FT 0 : 2
Пробой
Украина. Первая лига
08 апреля 2026, 22:26 |
106
0

Ворскла – Пробой – 0:2. Домашнее фиаско. Видео голов и обзор матча

«Ворскла» проиграла второй матч подряд

В среду, 8 апреля, в Полтаве состоялся матч 22-го тура Первой лиги. «Ворскла» принимала «Пробой» и уступила со счетом 0:2.

Хозяева поля пропустили уже на 11-й минуте. «Пробой» провел быструю атаку, которую ударом в касание завершил Андрей Близниченко.

Несмотря на все усилия, отыграться «Ворскла» не смогла. Более того полтавский клуб пропустил второй мяч. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте отличился Андрей Фесенко.

Первая лига. 22-й тур. Полтава, стадион «Молодежный», 8 апреля

«Ворскла» (Полтава) – «Пробой» (Городенка) – 0:2

Голы: Близниченко, 11, Фесенко, 90+3

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

45’ +45
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Пробой.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Andriy Bliznichenko (Пробой).
Комментарии 0
