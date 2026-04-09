Валерий КУЦЕНКО: «У нас нет времени расстраиваться»

В матче 22-го тура Первой лиги «Ворскла» принимала «Пробой» и уступила со счетом 0:2. Результат поединка прокомментировал тренер полтавского клуба Валерий Куценко.

– Что именно не получилось по вашему мнению?

– Прежде всего поблагодарим Вооруженные силы Украины, которые защищают нашу страну, и мы играем, занимаюсь своим делом. Не вышло где-то в завершении, в моментах последней передачи. В завершении нужно было спокойнее с мячом. Потому что были моменты, где мы должны были забивать. Но в футболе, если ты не забиваешь голы, ты не побеждаешь. К ребятам нет вопросов. Они хотели победить и сражались, но не наш день сегодня. Были моменты, но, к сожалению, мы их не реализовали.

– Была определенная ротация в составе. Чем это объясняется?

– Был план. Мы хотели, чтобы те ребята, которые выйдут на замену, усилили игру и чтобы они помогли команде получить зачетные баллы. Но, к сожалению, кто-то вошел в игру, кто-то нет. Это уже будем разбираться. Сейчас мы понимаем, что у нас нет времени расстраиваться. Нам нужно сделать правильный вывод и готовиться к следующему матчу. Мы все понимаем, что сейчас нам не нужно терять зачётные баллы. Это футбол, и, к сожалению, мы не смогли победить.