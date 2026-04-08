Украинец в списке. Известно, кем недоволен Моуриньо в Бенфике
Судаков на радаре Жозе: коуч заявил, что некоторые в команде «не живут футболом»
Георгий Судаков, Энцо Барренечеа, Лукебакио и Рафа разозлили Жозе Моуриньо. Как сообщает Record, именно эту четверку тренер «Бенфики» имел в виду, когда заявил, что «больше не хочет выпускать на поле» некоторых игроков после матча с Каза Пией (1:1). Сейчас Моуриньо признает, что стоило быть более сдержанным.
Особое недовольство у него вызвало трио в стартовом составе – Энцо в полузащите и Лукебакио с Рафа в атаке – а также Судаков, вышедший на замену на 70-й минуте. Несмотря на это, замены были обоснованы: бельгийского вингера сменил Престианни (58'), аргентинского полузащитника – Анисио (81'), а Судаков получил игровое время после того, как «орлы» уже забили.
«Мне нужно тщательно обдумать всю ситуацию, потому что в данный момент я хотел бы прекратить выпускать на поле некоторых игроков», – разочарованно сказал тренер «Бенфики».
«Но есть и более ценные игроки. Это ценные активы, и даже если я не хотел продолжать использовать некоторых из них, возможно, проще не пытаться повысить их ценность, чем пытаться подорвать их, но в принципе, это все», – объяснил он позже в своем последнем ответе на пресс-конференции.
Болельщики реагировали более эмоционально: после пропущенного гола раздавались свист и крики неодобрения. К концу матча фанаты стали терпимее, но главные фигуры клуба, включая Руи Косту и Марио Бранко, также подверглись критике.
Таблица чемпионата Португалии:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|28
|23
|4
|1
|56 - 13
|12.04.26 22:30 Эшторил - Порту04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау22.03.26 Брага 1:2 Порту15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе08.03.26 Бенфика 2:2 Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока
|73
|2
|Спортинг Лиссабон
|27
|21
|5
|1
|72 - 17
|11.04.26 22:30 Эштрела Амадора - Спортинг Лиссабон03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон
|68
|3
|Бенфика
|28
|19
|9
|0
|59 - 18
|12.04.26 20:00 Бенфика - Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Арока 1:2 Бенфика08.03.26 Бенфика 2:2 Порту02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика
|66
|4
|Брага
|27
|14
|7
|6
|54 - 27
|12.04.26 20:00 Брага - Арока04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага22.03.26 Брага 1:2 Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш
|49
|5
|Фамаликау
|28
|13
|7
|8
|35 - 24
|10.04.26 22:45 Фамаликау - Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау
|46
|6
|Жил Висенте
|28
|12
|9
|7
|42 - 28
|13.04.26 22:15 Тондела - Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика
|45
|7
|Эшторил
|28
|10
|7
|11
|50 - 47
|12.04.26 22:30 Эшторил - Порту06.04.26 Арока 3:2 Эшторил22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил
|37
|8
|Морейренсе
|28
|10
|5
|13
|31 - 40
|10.04.26 22:45 Фамаликау - Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе
|35
|9
|Витория Гимараеш
|28
|10
|5
|13
|34 - 42
|11.04.26 17:30 АВС - Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка
|35
|10
|Арока
|28
|9
|5
|14
|37 - 57
|12.04.26 20:00 Брага - Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока14.03.26 Арока 1:2 Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока
|32
|11
|Алверка
|28
|8
|8
|12
|29 - 46
|12.04.26 17:30 Алверка - Каза Пия04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка
|32
|12
|Риу Аве
|28
|7
|9
|12
|29 - 48
|11.04.26 20:00 Санта Клара - Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау
|30
|13
|Эштрела Амадора
|28
|6
|10
|12
|33 - 47
|11.04.26 22:30 Эштрела Амадора - Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора
|28
|14
|Санта Клара
|28
|7
|7
|14
|26 - 35
|11.04.26 20:00 Санта Клара - Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара
|28
|15
|Насьонал
|28
|6
|7
|15
|31 - 39
|12.04.26 20:00 Бенфика - Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал28.02.26 Насьонал 1:2 Брага
|25
|16
|Каза Пия
|27
|5
|10
|12
|27 - 49
|12.04.26 17:30 Алверка - Каза Пия06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия
|25
|17
|Тондела
|27
|4
|8
|15
|19 - 44
|13.04.26 22:15 Тондела - Жил Висенте03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Тондела 0:0 АВС09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела
|20
|18
|АВС
|28
|1
|8
|19
|18 - 61
|11.04.26 17:30 АВС - Витория Гимараеш03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Тондела 0:0 АВС15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора
|11
