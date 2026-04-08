  4. Украинец в списке. Известно, кем недоволен Моуриньо в Бенфике
08 апреля 2026, 21:36 | Обновлено 08 апреля 2026, 21:52
1165
3

Украинец в списке. Известно, кем недоволен Моуриньо в Бенфике

Судаков на радаре Жозе: коуч заявил, что некоторые в команде «не живут футболом»

08 апреля 2026, 21:36 | Обновлено 08 апреля 2026, 21:52
1165
3 Comments
Украинец в списке. Известно, кем недоволен Моуриньо в Бенфике
Getty Images/Global Images Ukraine Георгий Судаков

Георгий Судаков, Энцо Барренечеа, Лукебакио и Рафа разозлили Жозе Моуриньо. Как сообщает Record, именно эту четверку тренер «Бенфики» имел в виду, когда заявил, что «больше не хочет выпускать на поле» некоторых игроков после матча с Каза Пией (1:1). Сейчас Моуриньо признает, что стоило быть более сдержанным.

Особое недовольство у него вызвало трио в стартовом составе – Энцо в полузащите и Лукебакио с Рафа в атаке – а также Судаков, вышедший на замену на 70-й минуте. Несмотря на это, замены были обоснованы: бельгийского вингера сменил Престианни (58'), аргентинского полузащитника – Анисио (81'), а Судаков получил игровое время после того, как «орлы» уже забили.

«Мне нужно тщательно обдумать всю ситуацию, потому что в данный момент я хотел бы прекратить выпускать на поле некоторых игроков», – разочарованно сказал тренер «Бенфики».

«Но есть и более ценные игроки. Это ценные активы, и даже если я не хотел продолжать использовать некоторых из них, возможно, проще не пытаться повысить их ценность, чем пытаться подорвать их, но в принципе, это все», – объяснил он позже в своем последнем ответе на пресс-конференции.

Болельщики реагировали более эмоционально: после пропущенного гола раздавались свист и крики неодобрения. К концу матча фанаты стали терпимее, но главные фигуры клуба, включая Руи Косту и Марио Бранко, также подверглись критике.

Таблица чемпионата Португалии:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 28 23 4 1 56 - 13 12.04.26 22:30 Эшторил - Порту04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау22.03.26 Брага 1:2 Порту15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе08.03.26 Бенфика 2:2 Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока 73
2 Спортинг Лиссабон 27 21 5 1 72 - 17 11.04.26 22:30 Эштрела Амадора - Спортинг Лиссабон03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон 68
3 Бенфика 28 19 9 0 59 - 18 12.04.26 20:00 Бенфика - Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Арока 1:2 Бенфика08.03.26 Бенфика 2:2 Порту02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика 66
4 Брага 27 14 7 6 54 - 27 12.04.26 20:00 Брага - Арока04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага22.03.26 Брага 1:2 Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш 49
5 Фамаликау 28 13 7 8 35 - 24 10.04.26 22:45 Фамаликау - Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау 46
6 Жил Висенте 28 12 9 7 42 - 28 13.04.26 22:15 Тондела - Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика 45
7 Эшторил 28 10 7 11 50 - 47 12.04.26 22:30 Эшторил - Порту06.04.26 Арока 3:2 Эшторил22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил 37
8 Морейренсе 28 10 5 13 31 - 40 10.04.26 22:45 Фамаликау - Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе 35
9 Витория Гимараеш 28 10 5 13 34 - 42 11.04.26 17:30 АВС - Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка 35
10 Арока 28 9 5 14 37 - 57 12.04.26 20:00 Брага - Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока14.03.26 Арока 1:2 Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока 32
11 Алверка 28 8 8 12 29 - 46 12.04.26 17:30 Алверка - Каза Пия04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка 32
12 Риу Аве 28 7 9 12 29 - 48 11.04.26 20:00 Санта Клара - Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау 30
13 Эштрела Амадора 28 6 10 12 33 - 47 11.04.26 22:30 Эштрела Амадора - Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора 28
14 Санта Клара 28 7 7 14 26 - 35 11.04.26 20:00 Санта Клара - Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара 28
15 Насьонал 28 6 7 15 31 - 39 12.04.26 20:00 Бенфика - Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал28.02.26 Насьонал 1:2 Брага 25
16 Каза Пия 27 5 10 12 27 - 49 12.04.26 17:30 Алверка - Каза Пия06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия 25
17 Тондела 27 4 8 15 19 - 44 13.04.26 22:15 Тондела - Жил Висенте03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Тондела 0:0 АВС09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела 20
18 АВС 28 1 8 19 18 - 61 11.04.26 17:30 АВС - Витория Гимараеш03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Тондела 0:0 АВС15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора 11
Владислав Гол Источник: Record.pt
В європі ніхто нікого облизувати не буде, це не УПЛ
Працюєш - граєш.
Мабуть Судаков шокований, що його, виявляється, не вважають суперзіркою
Спочатку було навіть трохи дивно що Судаков виходить постійно на поле, тим більше під орудою Моура, який прийшов трохи пізніше ніж Судакова в Бенфіку
на початку складалося враження що все у Судакова вийде під керівництвом Моуріньо...
