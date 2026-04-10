Кейн неожиданно выбрал себе новый клуб, ради которого покинет Баварию
Футболист готов к переходу в «Барселону»
После матча на «Бернабеу» с «Реалом» Гарри Кейн попросил агентов рассмотреть предложение от «Барселоны».
Нападающий «Баварии» заинтересован в каталонском клубе и хочет узнать, что ему могут предложить. После минимальной победы в Мадриде Кейн приступил к выбору нового клуба.
Он хочет понять, есть ли у «Барселоны» привлекательный проект, особенно если в Мюнхене не удастся выиграть Лигу чемпионов. Каталонцы видят в нем идеальное усиление атаки, но «Бавария» не хочет легко отпускать своего лидера.
Кейн стремится играть на топ-уровне и рассматривает все варианты. На данный момент он лишь открыл дверь для переговоров, а «Барселона» работает над тем, чтобы убедить его в преимуществах выступлений в Каталонии.
