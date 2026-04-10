Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Кейн неожиданно выбрал себе новый клуб, ради которого покинет Баварию
Испания
10 апреля 2026, 07:02 |
1853
1

Кейн неожиданно выбрал себе новый клуб, ради которого покинет Баварию

Футболист готов к переходу в «Барселону»

10 апреля 2026, 07:02 |
1853
1 Comments
Кейн неожиданно выбрал себе новый клуб, ради которого покинет Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

После матча на «Бернабеу» с «Реалом» Гарри Кейн попросил агентов рассмотреть предложение от «Барселоны».

Нападающий «Баварии» заинтересован в каталонском клубе и хочет узнать, что ему могут предложить. После минимальной победы в Мадриде Кейн приступил к выбору нового клуба.

Он хочет понять, есть ли у «Барселоны» привлекательный проект, особенно если в Мюнхене не удастся выиграть Лигу чемпионов. Каталонцы видят в нем идеальное усиление атаки, но «Бавария» не хочет легко отпускать своего лидера.

Кейн стремится играть на топ-уровне и рассматривает все варианты. На данный момент он лишь открыл дверь для переговоров, а «Барселона» работает над тем, чтобы убедить его в преимуществах выступлений в Каталонии.

По теме:
Гарри Кейн трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Барселона Бавария трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
З Барсуками зараз навряд чи виграє ЛЧ. Більше шанси з Баварією.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем