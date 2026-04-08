Кейн идет по бомбардирскому графику Месси в Лиге чемпионов

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн продолжает вписывать свое имя в рейтинги рекордов Лиги чемпионов.

В матче против Реала англичанин забил свой 51-й гол в турнире. Для достижения этой отметки забитых мячей Кейну понадобилось 67 матчей.

Именно столько голов после первых 67 матчей в ЛЧ в свое время забил и Лионель Месси (также 51), являющийся вторым после Роналду лучшим бомбардиром в истории турнира.

Единственным футболистом, забившим большее количество голов в своих первых 67 матчах Лиги чемпионов, был нидерландец Руд ван Нистелрой (53).

Правда, представитель Нидерландов после этого сыграл всего 6 матчей в турнире, в которых забил 3 гола (56 всего).

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов после первых 67 матчей в турнире

53 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)

51 – Гарри Кейн (Англия)

51 – Лионель Месси (Аргентина)

45 – Роберт Левандовски (Польша)

43 – Килиан Мбаппе (Франция)

41 – Неймар (Бразилия)

40 – Карим Бензема (Франция)

39 – Филиппо Индзаги (Италия)

36 – Серхио Агуэро (Аргентина)

36 – Мохамед Салах (Египет)

Как мы уже сообщали ранее, Кейн является одним из лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов среди игроков, никогда не выигрывавших трофей.