Кейн идет по бомбардирскому графику Месси в Лиге чемпионов
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории ЛЧ после первых 67 матчей в турнире
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн продолжает вписывать свое имя в рейтинги рекордов Лиги чемпионов.
В матче против Реала англичанин забил свой 51-й гол в турнире. Для достижения этой отметки забитых мячей Кейну понадобилось 67 матчей.
Именно столько голов после первых 67 матчей в ЛЧ в свое время забил и Лионель Месси (также 51), являющийся вторым после Роналду лучшим бомбардиром в истории турнира.
Единственным футболистом, забившим большее количество голов в своих первых 67 матчах Лиги чемпионов, был нидерландец Руд ван Нистелрой (53).
Правда, представитель Нидерландов после этого сыграл всего 6 матчей в турнире, в которых забил 3 гола (56 всего).
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов после первых 67 матчей в турнире
- 53 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 51 – Гарри Кейн (Англия)
- 51 – Лионель Месси (Аргентина)
- 45 – Роберт Левандовски (Польша)
- 43 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 41 – Неймар (Бразилия)
- 40 – Карим Бензема (Франция)
- 39 – Филиппо Индзаги (Италия)
- 36 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 36 – Мохамед Салах (Египет)
Как мы уже сообщали ранее, Кейн является одним из лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов среди игроков, никогда не выигрывавших трофей.
