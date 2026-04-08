  4. Кейн идет по бомбардирскому графику Месси в Лиге чемпионов
08 апреля 2026, 21:27 |
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн продолжает вписывать свое имя в рейтинги рекордов Лиги чемпионов.

В матче против Реала англичанин забил свой 51-й гол в турнире. Для достижения этой отметки забитых мячей Кейну понадобилось 67 матчей.

Именно столько голов после первых 67 матчей в ЛЧ в свое время забил и Лионель Месси (также 51), являющийся вторым после Роналду лучшим бомбардиром в истории турнира.

Единственным футболистом, забившим большее количество голов в своих первых 67 матчах Лиги чемпионов, был нидерландец Руд ван Нистелрой (53).

Правда, представитель Нидерландов после этого сыграл всего 6 матчей в турнире, в которых забил 3 гола (56 всего).

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов после первых 67 матчей в турнире

  • 53 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
  • 51 – Гарри Кейн (Англия)
  • 51 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 45 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 43 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 41 – Неймар (Бразилия)
  • 40 – Карим Бензема (Франция)
  • 39 – Филиппо Индзаги (Италия)
  • 36 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 36 – Мохамед Салах (Египет)

Как мы уже сообщали ранее, Кейн является одним из лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов среди игроков, никогда не выигрывавших трофей.

По теме:
ВИДЕО. Быстрый гол. Дезире Дуэ открыл счет для ПСЖ в игре с Ливерпулем
ПСЖ – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фанаты Атлетико в Барселоне скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин»
Лига чемпионов статистика Бавария Гарри Кейн Лионель Месси Руд ван Нистелрой
Воры-модники обокрали дом главного тренера Марселя
Футбол | 08 апреля 2026, 19:47 0
Воры-модники обокрали дом главного тренера Марселя
Воры-модники обокрали дом главного тренера Марселя

Хабиб Бейе стал очередным пострадавшим от преступников Марселя

Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Бокс | 08 апреля 2026, 07:32 0
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером

Околи считает, что Александр не выйдет на ринг против Кабайела

Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Футбол | 08.04.2026, 13:01
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на долгий срок
Футбол | 08.04.2026, 14:13
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на долгий срок
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на долгий срок
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Футбол | 08.04.2026, 08:13
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
07.04.2026, 02:32 4
Бокс
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 6
Футбол
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 51
Футбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 13
Олимпийские игры
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
07.04.2026, 07:26 18
Футбол
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
07.04.2026, 21:07 81
Футбол
