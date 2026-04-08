Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лучшие бомбардиры ЛЧ среди игроков, никогда не выигрывавших этот трофей
Лига чемпионов
08 апреля 2026, 17:49 |
Лучшие бомбардиры ЛЧ среди игроков, никогда не выигрывавших этот трофей

В топ-10 данного рейтинга находятся сразу 3 представителя Франции

08 апреля 2026, 17:49 |
368
0
Лучшие бомбардиры ЛЧ среди игроков, никогда не выигрывавших этот трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между Реалом и Баварией забитыми мячами отличились Килиан Мбаппе и Гарри Кейн.

Для француза этот гол стал 69-м в турнире, для англичанина – 51-м.

Интересным фактом является то, что среди игроков, никогда не выигрывавших турнир, Мбаппе является лучшим бомбардиром, а Кейн находится на третьем месте.

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории ЛЧ среди игроков, ни разу не поднимавших над головой трофей.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов среди игроков, никогда не становившихся победителями турнира

  • 69 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 56 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
  • 51 – Гарри Кейн (Англия)
  • 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 44 – Антуан Гризманн (Франция)
  • 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 35 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
  • 29 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  • 29 – Рой Макаай (Нидерланды)
  • 29 – Давид Трезеге (Франция)
