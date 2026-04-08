Лучшие бомбардиры ЛЧ среди игроков, никогда не выигрывавших этот трофей
В топ-10 данного рейтинга находятся сразу 3 представителя Франции
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между Реалом и Баварией забитыми мячами отличились Килиан Мбаппе и Гарри Кейн.
Для француза этот гол стал 69-м в турнире, для англичанина – 51-м.
Интересным фактом является то, что среди игроков, никогда не выигрывавших турнир, Мбаппе является лучшим бомбардиром, а Кейн находится на третьем месте.
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории ЛЧ среди игроков, ни разу не поднимавших над головой трофей.
- 69 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 56 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 51 – Гарри Кейн (Англия)
- 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 44 – Антуан Гризманн (Франция)
- 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 35 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
- 29 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 29 – Рой Макаай (Нидерланды)
- 29 – Давид Трезеге (Франция)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
