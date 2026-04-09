Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо выступило с официальным заявлением о Матвее Пономаренко
Украина. Премьер лига
09 апреля 2026, 22:33 | Обновлено 09 апреля 2026, 22:46
2

Динамо выступило с официальным заявлением о Матвее Пономаренко

Клуб поздравил футболиста со свадьбой

2 Comments
Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко женился. Об этом стало известно из социальной сети игрока. Киевское «Динамо» отреагировало на это событие и выступило с официальным заявлением.

«Восьмое апреля стало особенным днем для нападающего «Динамо» Матвея Пономаренко. Наряду с достижениями на футбольном поле молодой форвард сделал важный шаг в личной жизни. Он и его вторая половинка Дарья поженились, официально став семьей.

До свадьбы Матвей и Дарья находились в романтических отношениях полтора года. Предложение руки и сердца Матвей сделал в новогоднюю ночь несколько месяцев назад. Трогательное видео этого события мгновенно облетело соцсети и собрало множество лайков и поздравлений.

ФК «Динамо» (Киев) поздравляет Матвея и Дарью с бракосочетанием! Желаем новосозданной семье счастья, гармонии, согласия, единства и мира!» – сообщает пресс-служба «Динамо».

Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу свадьба
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злагоди та миру! Кохання та діточок гарних! Хай щастить!
Ответить
+1
Треба було вигнать жлоба ..
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем