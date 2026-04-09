Динамо выступило с официальным заявлением о Матвее Пономаренко

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко женился. Об этом стало известно из социальной сети игрока. Киевское «Динамо» отреагировало на это событие и выступило с официальным заявлением.

«Восьмое апреля стало особенным днем для нападающего «Динамо» Матвея Пономаренко. Наряду с достижениями на футбольном поле молодой форвард сделал важный шаг в личной жизни. Он и его вторая половинка Дарья поженились, официально став семьей.

До свадьбы Матвей и Дарья находились в романтических отношениях полтора года. Предложение руки и сердца Матвей сделал в новогоднюю ночь несколько месяцев назад. Трогательное видео этого события мгновенно облетело соцсети и собрало множество лайков и поздравлений.

ФК «Динамо» (Киев) поздравляет Матвея и Дарью с бракосочетанием! Желаем новосозданной семье счастья, гармонии, согласия, единства и мира!» – сообщает пресс-служба «Динамо».