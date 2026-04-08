Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко женился. Об этом стало известно из социальной сети игрока. 20-летний нападающий опубликовал свадебные фото в сториз Инстаграма.

Во вторник футболист удивил всех снимком за рулем «Бентли», на котором несся со скоростью почти 250 км/ч, но очень быстро фото было удалено.

Пономаренко также стал главным героем субботнего матча УПЛ «Динамо» – «Карпаты» (0:1). В конце игры судьи скандально отменили его гол, а на 90-й минуте Матвей был удален. Таким образом, прервалась его рекордная голевая серия.