  4. Матвей Пономаренко женился
08 апреля 2026, 19:57 | Обновлено 08 апреля 2026, 20:23
3145
7

Матвей Пономаренко женился

Когда он все успевает?

08 апреля 2026, 19:57 | Обновлено 08 апреля 2026, 20:23
3145
7 Comments
Матвей Пономаренко женился
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко женился. Об этом стало известно из социальной сети игрока. 20-летний нападающий опубликовал свадебные фото в сториз Инстаграма.

Во вторник футболист удивил всех снимком за рулем «Бентли», на котором несся со скоростью почти 250 км/ч, но очень быстро фото было удалено.

Пономаренко также стал главным героем субботнего матча УПЛ «Динамо» – «Карпаты» (0:1). В конце игры судьи скандально отменили его гол, а на 90-й минуте Матвей был удален. Таким образом, прервалась его рекордная голевая серия.

Матвей Пономаренко Динамо Киев Карпаты Львов Динамо - Карпаты чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Instagram
Їхні дружини як сестри-близнючки
Ответить
+2
Це він на весілля так поспішав на Бентлі?)
Ответить
+1
Молодец
Ответить
0
На Шапореночке?
Ответить
0
Миру - мир.
Ответить
-1
Там мав би бути Ванат поруч 😁
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
