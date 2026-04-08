Йожеф Сабо призвал Суркиса наказать игрока Динамо, который попал в скандал

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал форварда «бело-синих» Матвея Пономаренко, который опубликовал фото, где продемонстрировал скорость своего автомобиля (245 км/час).

Именитый и опытный специалист уверен, что президент киевского клуба Игорь Суркис должен наказать талантливого футболиста, который совершил необдуманный поступок:

– Йожеф Йожефович, вы неоднократно выдавали комплименты Пономаренко, предсказывали ему большое будущее, но такое поведение 20-летнего парня, это что?

– Еще я не раз и не два говорил, что Пономаренко – пижон! И мое мнение пока так и не изменилось по отношению к нему в этом плане. Впервые я его так назвал еще два года назад...

Как футболист, он очень талантливый парень, у него есть все данные вырасти в качественного нападающего, не устаю об этом говорить, и перейти из «Динамо» в сильный европейский клуб калибра даже «Реала» или ПСЖ, но вот такое вот поведение его не красит. 245 километров в час? Безумие какое-то...

Мне вот просто интересно, разве у него нет старших товарищей, которые бы объяснили, что не стоит так гонять, да еще чтобы об этом все знали. Ну, хорошо, друзья может у него тоже молодые, но есть родители.

Почему они не занимаются его воспитанием в этом отношении? Не знаю. Его нужно направить на правильную тропу.

Надо, чтобы кто-то из руководства клуба поговорил с Пономаренко – тренер (Игорь Костюк) или, может, и президент (Игорь Суркис). Чтобы немного опустили его с небес на землю.

Я все понимаю, пошло в него, начал стабильно играть, стабильно забивать, в национальную сборную вызывали, но это не значит, что нужно на машине гасать с такой бешеной скоростью. А если бы с ним, не дай Бог, что-нибудь случилось?

Ну, ненормальное такое поведение на дороге, ненормальное, повторюсь, так еще и кичиться этим... Пока не поздно, надо Пономаренко как-то наказать, - подытожил Сабо.