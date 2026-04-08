Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф Сабо призвал Суркиса наказать игрока Динамо, который попал в скандал
Украина. Премьер лига
08 апреля 2026, 10:57
1883
2

Йожеф Сабо призвал Суркиса наказать игрока Динамо, который попал в скандал

Матвей Пономаренко опубликовал, а потом удалил фото, где разогнался на машине до 245 км/час

08 апреля 2026, 10:57 |
1883
2 Comments
Йожеф Сабо призвал Суркиса наказать игрока Динамо, который попал в скандал
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал форварда «бело-синих» Матвея Пономаренко, который опубликовал фото, где продемонстрировал скорость своего автомобиля (245 км/час).

Именитый и опытный специалист уверен, что президент киевского клуба Игорь Суркис должен наказать талантливого футболиста, который совершил необдуманный поступок:

– Йожеф Йожефович, вы неоднократно выдавали комплименты Пономаренко, предсказывали ему большое будущее, но такое поведение 20-летнего парня, это что?

– Еще я не раз и не два говорил, что Пономаренко – пижон! И мое мнение пока так и не изменилось по отношению к нему в этом плане. Впервые я его так назвал еще два года назад...

Как футболист, он очень талантливый парень, у него есть все данные вырасти в качественного нападающего, не устаю об этом говорить, и перейти из «Динамо» в сильный европейский клуб калибра даже «Реала» или ПСЖ, но вот такое вот поведение его не красит. 245 километров в час? Безумие какое-то...

Мне вот просто интересно, разве у него нет старших товарищей, которые бы объяснили, что не стоит так гонять, да еще чтобы об этом все знали. Ну, хорошо, друзья может у него тоже молодые, но есть родители.

Почему они не занимаются его воспитанием в этом отношении? Не знаю. Его нужно направить на правильную тропу.

Надо, чтобы кто-то из руководства клуба поговорил с Пономаренко – тренер (Игорь Костюк) или, может, и президент (Игорь Суркис). Чтобы немного опустили его с небес на землю.

Я все понимаю, пошло в него, начал стабильно играть, стабильно забивать, в национальную сборную вызывали, но это не значит, что нужно на машине гасать с такой бешеной скоростью. А если бы с ним, не дай Бог, что-нибудь случилось?

Ну, ненормальное такое поведение на дороге, ненормальное, повторюсь, так еще и кичиться этим... Пока не поздно, надо Пономаренко как-то наказать, - подытожил Сабо.

По теме:
Бывший игрок сборной Украины удивил прогнозом борьбы за чемпионство
Динамо может бесплатно потерять футболиста сборной. Есть интерес из Франции
Бразильский футболист Шахтера сообщил, что готов играть за сборную Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Йожеф Сабо Матвей Пономаренко Игорь Суркис
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Футбол | 08 апреля 2026, 08:20 12
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час

Президент клуба попросил удалить пост

Суркис отреагировал на смерть Луческу: «С глубокой грустью...»
Футбол | 08 апреля 2026, 10:36 0
Суркис отреагировал на смерть Луческу: «С глубокой грустью...»
Суркис отреагировал на смерть Луческу: «С глубокой грустью...»

Президент Динамо поблагодарил легендарного наставника

Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Футбол | 08.04.2026, 07:00
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Доживут до конца сезона. Судьба известного украинского клуба под вопросом
Футбол | 08.04.2026, 04:22
Доживут до конца сезона. Судьба известного украинского клуба под вопросом
Доживут до конца сезона. Судьба известного украинского клуба под вопросом
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 08.04.2026, 07:51
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ага есть: Милевский. он всё разьяснит и обьяснит. как лям баксов превратить в металобрухт
Ответить
+1
Якби журналісти та доморощені горе-"експерди" менше "лепили" з молодих гравців вже "достигших всіх висот звёзд" - може б менше вони вважали себе "прохвесіоналами". Скіль-ки молодих справжніх талантів "захвалили" діфірамбами та великими грошима: Швед, Мудрик, Довбик, Супряга, тіж ж Ванат, Пономаренко та інші. Скільки з них,  попадаючи в інші обставини (зокрема, за кордоном) "здувалися", просиджували на лавці запасних, зу-пинялися перестаючи працювати над собою, або вляпувалися у якусь халепу. Розумію, що дуже багато залежить від характера самого гравця, його вихованості тощо. Та все ж.
Ответить
0
Популярные новости
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 53
Футбол
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 19
Футбол
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 17
Футбол
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем