Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Украина. Премьер лига
07 апреля 2026, 18:25
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон

Футболист разогнался на автомобиле до 245 километров в час

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Украинский нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко попал в объектив за рулем премиального автомобиля.

Нападающий опубликовал в соцсетях кадры из поездки на Bentley Bentayga, во время которой разогнал автомобиль до 245 км/ч. Максимальная скорость этой модели может достигать более 300 км/ч, что делает ее одной из самых быстрых в своем классе.

Стоит отметить, что в Украине разрешенная скорость на автомагистралях составляет до 130 км/ч, поэтому такая поездка существенно превышает установленные ограничения.

Матвей Пономаренко Динамо Киев lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Це, тіпа, ще один аргумент, аби не зараховувати гол? 
Ответить
+1
Ой, тіпо це проблема - так ганяють звичайні люди...
 І так ганяли майже всі наші топові зірки Динамо ... 
 В цьому віці це норм!!!
 Більш чим впевнений, що машина була не його... Бо ця тачка йому не по кишені... Поки що)))
Ответить
-7
Показать Скрыть 4 ответа
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем