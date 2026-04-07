ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Футболист разогнался на автомобиле до 245 километров в час
Украинский нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко попал в объектив за рулем премиального автомобиля.
Нападающий опубликовал в соцсетях кадры из поездки на Bentley Bentayga, во время которой разогнал автомобиль до 245 км/ч. Максимальная скорость этой модели может достигать более 300 км/ч, что делает ее одной из самых быстрых в своем классе.
Стоит отметить, что в Украине разрешенная скорость на автомагистралях составляет до 130 км/ч, поэтому такая поездка существенно превышает установленные ограничения.
І так ганяли майже всі наші топові зірки Динамо ...
В цьому віці це норм!!!
Більш чим впевнений, що машина була не його... Бо ця тачка йому не по кишені... Поки що)))