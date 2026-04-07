Виктор ЛЕОНЕНКО: «О нем уже столько пишут, лепят из него звезду...»

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался о лидере киевского «Динамо» Матвее Пономаренко.

«Пономаренко – молодец, но еще слишком рано лепить из него звезду. Он еще против никого серьезного не играл, а о нем столько пишут и говорят. Я уже свой телевизор назвал Пономаренко. Еврокубки покажут, что он из себя представляет», – сказал Сабо.

Пономаренко лидирует в гонке бомбардиров УПЛ, имея в активе девять голов в десяти матчах.

Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.