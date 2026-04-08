Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий БОНДАРЬ: «Мы рассматриваем каждого соперника как команду»
Лига конференций
08 апреля 2026, 20:33 | Обновлено 08 апреля 2026, 20:37
38
0

Защитник «Шахтера» дал пресс-конференцию перед матчем с АЗ Алкмаар

38
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь дал пресс-конференцию перед первым четвертьфинальным поединком Лиги конференций с АЗ Алкмаар, который состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву:

– Валерий, вчера вечером мы все узнали печальную новость о Мирче Луческу. Какова обстановка в коллективе?

– Прежде всего я хотел бы сказать, что это очень большая потеря для всего футбольного сообщества, особенно для донецкого «Шахтера», потому что этот тренер провёл много лет в нашем клубе, и я считаю, что именно мистер Луческу очень много сделал для того, где находится сейчас наша команда. То, что сейчас очень много говорят о «Шахтере» – это, в принципе, заслуга мистера Луческу, ведь с его приходом команда одерживала очень много побед – ярких и важных. И в целом, думаю, наш украинский футбол рос, появлялись новые болельщики у «Шахтера». Когда я был маленьким мальчиком в Донецке, именно под его руководством матчи «Шахтера» вдохновляли меня, дарили огромную радость, и на самом деле, когда я был на стадионе, я наслаждался тем, что видел на футбольном поле. Поэтому это большая потеря для всего украинского футбола, для мирового футбола, для «Шахтера». Мои искренние соболезнования семье мистера Луческу. Вся наша команда, наш клуб – с его семьей. Светлая память Мирче…

– Как на команду влияют длительные поездки на матчи еврокубков? Насколько это тяжело для вас?

– Уже не первый год сталкиваемся с этим и, как говорил тренер, принимаем вызов. Большие расстояния, когда мы пересекаем границу, едем на автобусе по 12 часов, – конечно, очень сложно, но это не будет для нас оправданием. На каждый матч настраиваемся максимально, с полной концентрацией и выходим с одной целью – победить. У нас предстоит следующий матч – с АЗ Алкмаар, поэтому именно к нему мы тщательно готовились. Думаю, ещё будет анализ, где мы более подробно рассмотрим, как будем действовать завтра и что нам нужно для победы.

– Сейчас «Шахтер» борется за чемпионский трофей в УПЛ и активно участвует в Лиге конференций. Насколько сложно переключаться с одного турнира на другой, ведь мы понимаем, что для «Шахтера» важно завоевать в конце сезона все-таки два трофея, и это очень желательно для команды?

– Считаю, что такая команда, как «Шахтер», если она участвует в любом турнире, будь то Лига конференций, чемпионат или Кубок Украины, всегда ставит перед собой максимальные цели, максимальные задачи, а именно – победу в каждом отдельном турнире. Это европейский турнир, четвертьфинал Лиги конференций, конечно, мы очень серьезно настраиваемся на матч. Как отдельно взятый поединок, он очень важен для нас, так же как и каждый следующий. Что касается того, что для нас важнее, то важны и Лига конференций, и чемпионат Украины. Здесь мы играем и показываем, что футбол в Украине жив, что футбол, даже несмотря на то, что мы находимся в очень тяжелых условиях, имеет право на рост. И именно такие матчи в Европе позволяют нам показать, где мы сейчас находимся как клуб, как страна. А победы в чемпионате позволяют нам играть в таких турнирах, как Лига конференций, Лига Европы и Лига чемпионов. Поэтому каждый отдельный матч очень важен для нас.

– Ирландский нападающий Трой Парротт, демонстрирующий высокую результативность в еврокубках, – это главная угроза для защитников «Шахтера»?

– Не хочу выделять отдельного игрока из команды. Мы рассматриваем каждого соперника как команду. Конечно, в каждой есть отдельные игроки, которые могут создавать и добиваться результата, но, думаю, мы будем в целом смотреть на АЗ Алкмаар, на то, как они действуют командно. Но, конечно же, моя задача как защитника – это изучать, как действует этот нападающий, как именно действуют разные игроки в этой зоне и как им противодействовать. Поэтому, если этот игрок влияет на матч, влияет на ход игры, конечно, нужно уделять больше внимания и ему лично, и команде АЗ Алкмаар в целом.

Валерий Бондарь Шахтер Донецк Шахтер - АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар Лига конференций
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем