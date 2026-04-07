Пришло время реванша. История противостояний Шахтера с АЗ Алкмар
Команды успели провести три матча
Уже 9 апреля состоится первый четвертьфинал Лиги конференций между донецким «Шахтером» и АЗ Алкмар.
Встретятся команды в польском городе Краков на стадионе «Висла», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ответный поединок пройдет 16 апреля в Нидерландах.
Для команд эта встреча станет не первой: в 2005 году «Шахтер» и АЗ встретились в 1/8 финала Кубка УЕФА (ныне Лиги Европы). Тогда в родных стенах «горняки» потерпели поражение со счетом 1:3. В Нидерландах АЗ также добыл победу – 2:1.
Следующая встреча команд состоялась спустя 18 лет – в 2023 году «Шахтер» и АЗ провели товарищеский матч, который завершился ничьей со счетом 3:3.
История встреч «Шахтера» и АЗ Алкмаар:
- 10.03.2005. 1/8 Кубка УЕФА. Шахтер – АЗ – 1:3
- 16.03.2005. 1/8 Кубка УЕФА. АЗ – Шахтер – 2:1
- 08.07.2023. Товарищеский матч. АЗ – Шахтер – 3:3
