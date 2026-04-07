Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пришло время реванша. История противостояний Шахтера с АЗ Алкмар
Лига конференций
07 апреля 2026, 17:34 | Обновлено 07 апреля 2026, 18:05
568
3

Пришло время реванша. История противостояний Шахтера с АЗ Алкмар

Команды успели провести три матча

07 апреля 2026, 17:34 | Обновлено 07 апреля 2026, 18:05
568
3 Comments
Пришло время реванша. История противостояний Шахтера с АЗ Алкмар
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Уже 9 апреля состоится первый четвертьфинал Лиги конференций между донецким «Шахтером» и АЗ Алкмар.

Встретятся команды в польском городе Краков на стадионе «Висла», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ответный поединок пройдет 16 апреля в Нидерландах.

Для команд эта встреча станет не первой: в 2005 году «Шахтер» и АЗ встретились в 1/8 финала Кубка УЕФА (ныне Лиги Европы). Тогда в родных стенах «горняки» потерпели поражение со счетом 1:3. В Нидерландах АЗ также добыл победу – 2:1.

Следующая встреча команд состоялась спустя 18 лет – в 2023 году «Шахтер» и АЗ провели товарищеский матч, который завершился ничьей со счетом 3:3.

История встреч «Шахтера» и АЗ Алкмаар:

  • 10.03.2005. 1/8 Кубка УЕФА. Шахтер – АЗ – 1:3
  • 16.03.2005. 1/8 Кубка УЕФА. АЗ – Шахтер – 2:1
  • 08.07.2023. Товарищеский матч. АЗ – Шахтер – 3:3
По теме:
Лига конференций Шахтер Донецк АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар - Шахтер Шахтер - АЗ Алкмаар статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
В 2005 Шахтёр был дровами)
Ответить
+1
Пришло время трёх реваншей: реванша с АЗ, реванша с ЛНЗ и долгожданного реванша с Полесьем.
🧡🖤🧡🖤🧡🖤
Ответить
+1
всі адекватні вболівальники за те щоб ШД реваншувався
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем