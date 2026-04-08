САРАПИЙ: «Знакомы с детства, Миколенко был одним из первых, кто помог»

Защитник «Полесья» Эдуард Сарапий дебютировал за сборную Украины в матче с Албанией (1:0). 26-летний игрок отметил большую роль партнеров по обороне в удачной игре.

– Перед дебютом кто-то давал советы из более опытных, возможно, Илья Забарный?

– Мы с Ильей много разговаривали еще до игры, как нам взаимодействовать вместе. И на протяжении всей игры мы общались наверняка каждую минуту: как, когда, кому отодвигаться, кому страховать. Потому играть было комфортно.

– Кто из игроков сборной больше помог адаптироваться в первые дни пребывания в команде?

– Наверное, Виталий Миколенко, потому что мы знаем друг друга с детства, знаем семьи друг друга, вместе жили на базе. Он был одним из первых, кто помог. А сейчас уже много игроков, с кем я играл в одном клубе, – например, Александр Пихаленок и Александр Сваток, поэтому адаптация прошла очень хорошо.

В текущем сезоне Сарапий провел 29 матчей за клуб и забил два гола.