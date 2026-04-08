Экс-игрок Шахтера: «Горняки с АЗ обменяются голами»

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в первом четвертьфинальном поединке Лиги конференций между «горняками» и нидерландским АЗ, который состоится 9 апреля в польском Кракове.

«Соперники действуют в схожем стиле, делая ставку на контроль мяча. Вот почему многое будет зависеть от того, у кого более острым окажется последний пас, кто эффективнее будет действовать в отборе и на подборах.

Можно было бы выше оценивать шансы «горняков», у которых больше международного опыта, однако беспокоят перепады в игре подопечных Арды Турана. Вот и в календарном поединке 22 тура УПЛ с «Рухом», в котором соперник значительно уступал, действия дончан не производили целостного впечатления.

Остается надеяться, что после поражения в ответном матче 1/8 финала от польского «Леха» дончане хорошо поработали над устранением ошибок и обойдется без шапкозакидательского настроения. Тем не менее, склоняюсь к тому, что в Кракове соперники обменяются забитыми мячами, и обладатель путевки в полуфинал определится на следующей неделе в Нидерландах».

