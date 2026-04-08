Лига конференций08 апреля 2026, 17:36 | Обновлено 08 апреля 2026, 17:42
Туран сказал, какие у Шахтера шансы выиграть Лигу конференций
Считает, что шансы есть
На пресс-конференции перед первым матчем четвертьфинала Лиги конференций против АЗ у наставника Шахтера Арды Турана спросили, есть ли у команды шансы выиграть трофей.
«Шансы завоевать Кубок Лиги конференций? У нас такие же шансы на трофей, как и у всех команд, которые остались на этой стадии турнира».
«Посмотрим, что у нас получится», – сказал Туран.
Первый четвертьфинал состоится 8 апреля, начало в 22:00.
