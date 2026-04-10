Забарный в шоке. ПСЖ готовит позорный трансфер

Французкий клуб ПСЖ рассматривает возможность подписания полузащитника московского «локомотива» Алексея Батракова летом.

Французский клуб активно собирает информацию и изучает потенциальное приобретение. Ожидается, что в ближайшее время представитель ПСЖ прибудет в москву для переговоров. В нынешнем сезоне Батраков провел 22 матча в чемпионате россии, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, что в настоящее время в составе ПСЖ выступает другой россиянин – Матвей Сафонов, а также украинец Илья Забарный.